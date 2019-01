Tusk (EK): Británie by měla zastavit Brexit. Je to jediné pozitině laděné řešení celé krize

Předseda Evropské komise Donald Tusk míní, že britský parlament by měl zrušit rozhodnutí o odchodu z EU, což by bylo jediným pozitivním řešením celé krize. Podle Tuska je toto řešení na stole ve chvíli, kdy dosažení dohody není v praxi možné a zároveň nikdo nestojí o odstoupení zcela bez patřičných dohod. Zastavení Brexitu se zdá být jediným řešením, které by mohlo projít britským parlamentem.Podle nálezu evropského soudního dvora může Británie kdykoli jednostranně zrušit svůj požadavek na vystoupení z unie.EU již naznačila, že není nakloněna dalším jednáním o podobě návrhu podmínek Brexitu , protože již nevidí prostor pro další posun.