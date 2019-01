USA a Čína se perou o technologickou dominanci a Finové na ně chtějí vyzrát

Ve Finsku nyní probíhá „velký experiment v oblasti umělé inteligence“, který by měl posunout ekonomiku směrem k novým technologiím. Tvrdí to Politico a celá myšlenka je podle něj velmi jednoduchá: Vzdělat 1 % populace, tedy asi 55 000 lidí, tak, aby porozuměli základům umělé inteligence. Pak postupně toto číslo navyšovat. Ministr hospodářství k tomuto plánu uvedl, že jeho země nikdy nebude mít dost peněz na to, aby se dostala do popředí výzkumu umělé inteligence. Ovšem u jejího využívání už je to věc jiná.



Vzdělávací program by měl také zlepšit konkurenceschopnost země, která díky Nokii kdysi bývala považována za technologického šampiona. O tuto pozici se nyní přetahují Spojené státy s Čínou a jim se Finsko nemůže vyrovnat. Snaží se proto vytvořit si tržní niku, kterou by měly být praktické aplikace umělé inteligence. „Podobně jako řada dalších nápadů v této liberální severské zemi nevznikl ani tento u vlády,“ píše Politico s tím, že jde o společné dílo společnosti Reaktor a University of Helsinki. Jeho základem byl vzdělávací kurz zaměřený na možné přínosy a hrozby, které může umělá inteligence přinášet.





Kurz začaly následně podporovat společnosti jako Nokia či Elisa a poslaly na něj své zaměstnance. Připojovaly se další společnosti a nakonec si programu všimla vláda. Zapsali se do něj lidé z ministerstva zahraničních věcí a daňové správy. Nyní se hovoří o partnerství s Estonskem a Švédskem, jehož cílem by bylo vytvoření „přední laboratoře pro umělou inteligenci v Evropě“.Ilona Lundström z finského ministerstva hospodářství pro Politico uvedla: „Dříve býval v kostele člověk, který chodil kolem a budil každého, kdo během kázání usnul. I my nyní šťoucháme do lidí a říkáme jim, aby se probrali, nespali a hnuli se dopředu.“ Mezi plánované projekty má patřit „autonomní lodní doprava po Baltském moři mezi finskými a švédskými přístavy či experiment, který by měl propojit finskou a estonskou digitální infrastrukturu“.Politico zmiňuje rovněž případ dentistky, která se vzdělávacího kurzu umělé inteligence účastní. Jaaně Partanen je 59 let a zatímco ještě nedávno neměla ponětí o tom, co to umělá inteligence je, dnes se učí základy programování a přemýšlí, jak by se umělá inteligence dala uplatnit v její profesi. Podle jejích slov „je umělá inteligence již tady a slouží nám“.