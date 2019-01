12.h - Evropa nejistá, klíčové hlasování o brexitu pozoruhodné, ale nic moc neřešící, libra silně posílila, ropa klesá, BCPP v plusu díky bankám

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne jen obtížně hledají další směr vývoje. Včerejší porážka premiérky Mayové byla vesměs očekávána byť ne v takové zdrcující podobě. Řeší se proto, spíše co bude dál. V tomto ohledu je situace zatím nejistá, protože ve hře je hned několik relativně vyrovnaných možností a žádná z nich není vysloveně dobrá ... Premiérka dnes dopoledne naznačila, že bude trvat i nadále na svém a nebude se snažit přijít s nějakým převratným řešením, ale spíše bude "zpracovávat" vládní většinu, aby ji podpořila a držela brexit v chodu.Z jiných soudků. Pozitivně by mohly působit komentáře jednoho z italských poslanců v tom smyslu, že problematické italské banky by mohly hledat spásu ve fúzích. Toto vyjádření pomáhá italskému potažmo celému evropskému bankovnímu sektoru.Zajímavá je také zpráva o napumpování rekordně vysoké částky do čínského bankovního systému ze strany tamní centrální banky. Jedná se o pozitivní krok, ale s negativním nádechem naznačujícím možné problémy čínského bankovního sektoru v prostředí klesajícího růstu ekonomiky Euro dopoledne lehce posiluje vůči dolaru britská libra vůči euru výrazně silnější. Koruna euru mírně oslabuje. Ropa dopoledne začala ztrácet. Nejistota kolem Brexitu bude dále zhoršovat obecný sentiment v Evropě , což by mohlo snížit celkovou poptávku. Podobně budou působit obavy ohledně ekonomického zpomalování Číny a Japonska. Proti tomu bude stát rostoucí produkce v USA, která by letos měla, podle odhadů EIA, stoupnout na 12 miliónů barelů denně a na 13 miliónů v roce 2020. BCPP dopoledne v lehce pozitivním módu pod taktovkou oživení zájmu o banky, jež vychází z obecného evropského oživení v tomto sektoru. Proti bankám působí lehká korekce u ČEZ , kde se objevují zprávy o revoltě v těžebních Severočeských dolech.