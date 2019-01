Nákupní signály na akcie Netflix (NFLX) a First Solar (FSLR)

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Kdy nastane korekce u akcií Netflix (NFLX)?

Akcie on-line streamovací služby Netflix se dlouhodobě pohybují smíšeně. Korekce na americkém trhu měla vliv i na tuto akcii, která od počátku října klesala. Akcie Netflixu však v posledních týdnech prolomily klesající trend a povstaly jako Fénix z popela.

Akcie zhodnotily o více než 38 % v posledních jedenácti dnech. Je tudíž naprosto jasné, že takto strmý růst nemůže v blízké budoucnosti pokračovat a mělo by dojít ke korekci, která by mohla dostat cenu akcie k 300 USD. Po korekci by mohla být akcie znovu atraktivní pro růst.

V současné době vyhledáváme vhodnou příležitost pro vstup do shortu pod úrovní 328 USD a se stop-lossem u 342 USD.

Stočí se akcie First Solar (FSLR) do býčího trendu?

Již od listopadu byly akcie solárních firem v porovnání s ostatními akciemi na Wall Street mimořádně stabilní. Celkově se dá říci, že akcie od počátku října jen mírně klesly a nyní se nachází dle technické analýzy na neutrální úrovni.

Akcie se v současné době obchodují pod 48 USD a poslední pohyby směrem vzhůru naznačují, že by akcie i nadále měly růst. Fundamenty společnosti a vyhlídky na rok 2019 vypadají velmi slibně. Možná to bude jedna z nejvíce posilujících akcií v roce 2019.

Nákupní signál vidíme na hodnotě 48 USD. Existují dva způsoby, jak nastavit stop-lossy. Variantu, kterou preferujeme je nastavit Stop-loss pod minimum posledních tří dní. Pokud chcete dát obchodu trochu větší prostor, můžete stop-loss nastavit pod dvacetidenní a padesátidenní klouzavý průměr.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.