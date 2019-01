Každému sedmému důchodci v EU hrozí chudoba. Čechům je líp.

V zemích Evropské unie je každý sedmý důchodce ohrožený chudobou. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil Eurostat. Češi jsou na tom ale překvapivě lépe, než by mnozí čekali. Zatímco v průměru je chudobou ohroženo 14 % evropských důchodců, v Česku je to jen necelých 11 %. Ještě lépe jsou na tom Slováci.

V roce 2017 bylo chudobou v zemích Evropské unie ohroženo 14,2 % seniorů, tedy o 4 desetiny více, než v předchozím roce. Zatímco v letech 2011 až 2013 množství chudobou ohrožených seniorů klesalo a to až na 12,6 %, od té doby postupně roste.

Nejhůře jsou na tom obyvatelé pobaltských států. V Estonsku chudoba ohrožuje téměř polovinu seniorů, jen o trochu lépe na tom jsou penzisté v Lotyšsku (43,7 %), Litvě (36,7 %) a Bulharsku (32,4 %).

V těchto zemích je také výrazně nadprůměrný rozdíl mezi ekonomickou situací seniorů a seniorek. Zatímco v průměru jsou v zemích EU ženy-důchodkyně ohroženy chudobou o 2-3 % více než muži, v Pobaltí je rozdíl markantní. V Estonsku činí rozdíl 19 %, v Litvě 16 % a v Lotyšsku 15 %.





Výsledky výzkumu ukázaly, že v Česku příliš ekonomické nůžky rozevřené nejsou. Ohroženo chudobou je 10,8 % seniorů. Společně s Nizozemskem se Česko umístilo na sedmé příčce. Závidět může Slovákům, tam je chudobou ohroženo jen 7,6 % penzistů a po Francii (7 %) jsou na tom naši východní sousedé dokonce nejlépe ze všech zemí EU.

Češi mají ale také jeden primát. Ohroženo chudobou je jen 5,3 % mužů, vůbec nejméně ze všech zemí Evropské unie. Bohužel české seniorky jsou na tom o poznání hůře, kdy chudoba ohrožuje 14,4 % z nich.

Zajímavá čísla přišla z Malty, Španělska, Itálie a Dánska. Zatímco ve všech ostatních zemích EU jsou na tom ekonomicky hůře ženy, v těchto zemích je to přitom obráceně. Tedy chudoba více hrozí seniorům než seniorkám. Eurostat neměl k dispozici data z Irska, v předchozích letech se ale pohybovalo okolo evropského průměru.

Práh chudoby se v zemích Evropské unie stanovuje na úroveň 60 % mediánu příjmů v dané zemi po odečtení všech odvodů. V roce 2017 to bylo v Česku 11 195 korun pro jednotlivce, 16 792 korun pro dva dospělé.