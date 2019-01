Německo: Růst HDP 2018 jen 1,5 %, na druhý pohled to není až tak hrozné

Fixní investice podle předběžného údaje rostly v loňském roce o 3 %, což se dá brát jako docela vysoké číslo, které bylo navíc negativně ovlivněno nejistotou okolo obchodních válek, Itálie, brexitu apod.

Vládní spotřeba rostla o 1,1 %. To je relativně nízké číslo, nicméně se dá také brát tak, že v případě další zhoršení ekonomického vývoje má německá vláda dostatek prostoru pro růst vládních výdajů (rozpočet byl loni v plusu).

Překvapivá je nicméně spotřeba domácností, která rostla jen o 1 % a to v situaci, kdy trh práce v Německu je velmi silný. Německý statistický úřad to nijak zvlášť nevysvětluje. Vliv tak mohly mí jednorázové faktory jako teplé počasí (nižší výdaje na energie) nebo homologace aut (odložení nákupu nových aut do budoucna). Z ekonomického pohledu totiž v tuto chvíli pro takto nízký růst spotřeby domácností důvod příliš nevidíme.

A ve směru nižšího růstu německého HDP působily i čisté vývozy. To je očekávané protože silná domácí poptávka zvyšuje objem dovozů (podobně jako v Č), což pak přispívá k tomu, že čistý export je záporný. Na druhou stranu ale také relativně silně zpomalil růst exportů, což je dáno s vyšší nejistotou ve světě(menší vývoj investičního zboží, zpomalující Čínou apod.