ČNB: Benda proti prodeji rezerv

Člen bankovní rady V. Benda řekl, že očekává pokles devizových rezerv v poměru k HDP přirozenou cestou (tedy růstem HDP) a ČNB dle něj neplánuje začít své rezervy prodávat. Znovu tak zopakoval argument, který ČNB komunikuje konzistentně delší dobu. Nicméně část trhu (především v zahraničí) si pravděpodobně stále pohrává s myšlenkou, že by ČNB mohla v k prodeji rezerv přistoupit s cílem posílit kurz.

My v tomto ohledu souhlasíme s ČNB, když pravděpodobnost, že by začala ČNB rezervy v blízké době prodávat je dle nás nyní velmi nízká. Nicméně dá se čekat, že někdy v budoucnu by mohla ČNB prodávat například výnosy z rezerv, nicméně mohlo by to (stejně jako v minulosti) být v pravidelných měsíčních objemech, které by byly dopředu známé a velmi nízké tak, aby neovlivnily měnovou politiku včetně kurzu koruny.