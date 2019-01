Británie: 6 možných scénářů dalšího vývoje

Že ale britská premiérka schytá takhle devastující porážku je překvapením.

Že návrh dohody Velké Británie s Evropskou unií ohledně oddělení v britském parlamentu neprojde, se tak nějak předpokládalo.

Přejednání smluv (scénář číslo 1) se zdá být velice nepravděpodobným. Velká Británie má na celý proces pouze 3 dny. Jestliže 2/3 parlamentu stojí proti stávající podobě návrhu, najít konsensus nad novou variantou je nejspíš sci-fi. Volby (scénář číslo 2) mají asi větší míru pravděpodobnosti. Opozice v čele s Jeremy Corbynem plánuje na dnešní den vyslovení (ne)důvěry vládě. Pokud by Mayová důvěru ztratila, volby by mohly být reálnou variantou . Druhé referendum o Brexitu (scénář číslo 3) nelze také zcela vyloučit. Průzkumy jsou nicméně nejisté a upřímně – pro demokratický systém by to byla nejspíš rána . Byť můžeme výsledek rozhodnutí Britů vnímat jakkoliv, odehrál se pod demokratickou taktovkou. Dělat další referendum, protože se výsledek nepovedl, je z pohledu zachování parametrů demokracie hodně riskantní. Čtvrtý scénář představuje prodloužení jednací doby (odložení aktivace článku 50) . Takovou variantu by musely schválit všechny členské země EU. Je zřejmé, že se jim do něčeho takové nebude chtít. Přeci jen – Britové měli dva roky a stihli za tu dobu pomálu. Politicky je to ale varianta schůdná. Pátý scénář – Brexit nebude . Zákonodárci pořád ještě mají možnost z celého procesu vycouvat. Pokud ale druhé referendum není pro demokracii úplně příznivé, tak zrušení odchodu z poslaneckých lavic je pěst na oko . Poslední načrtnutý scénář – Brexit bude bez dohody. Tzv. tvrdý Brexit, při němž by ostrovní ekonomika dostala pořádnou ránu, stále zůstává rizikovou možností .



Jan Šumbera