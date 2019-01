Rozbřesk: Historická prohra Theresy Mayové, na co budou trhy citlivé?

Ne, které zaznělo v britském parlamentu při hlasování o brexitu bylo hodně silné. Theresa Mayová prohrála poměrem 432 ku 202 s tím, že proti bylo i 118 poslanců vlastní strany. Libra přitom relativně dobře držela pozice a během včerejška nakonec ztráty smazala. Jde v prvé řadě pravděpodobně o pozitivní reakci na pokračování vládní koalice Theresy Mayové - dnes večer bude sice čelit hlasování o důvěře, ale zdá se, že bude mít dostatečnou podporu. To je dobrá zpráva, protože nové volby by dohodu o brexitu v termínu prakticky vylučovaly.



I tak je času relativně málo a je jasné, že poslanci sice dobře vědí, co nechtějí, shoda na tom, co chtějí, je ovšem v nedohlednu. Theresa Mayová (pokud ustojí dnešní hlasování o důvěře) by měla do pondělka předložit plán B a zde se pozice uvnitř britského parlamentu zásadně rozcházejí. Část odpůrců Mayové v konzervativní straně vidí ve výrazné porážce rostoucí šance na tvrdý brexit bez dohody. Toho se ale většina poslanců včetně Mayové bojí a odmítá ho. Část opozice a vládních poslanců proto nevylučuje v případě neschopnosti najít konsensus debatu o novém referendu eventuálně o úplném zastavení brexitu - to by se libře bezesporu líbilo. Libra ovšem pravděpodobně také těží z mírnějšího postoje čelních představitelů Evropské unie. EU sice zrychluje přípravy na chaotický brexit, ale současně připouští možnost odložit pevný termín odchodu (29. březen). Jean-Claude Juncker nebo Emmanuel Macron hovoří o možnosti posunutí termínu, ale to pouze v případě, že se bude v Británii jasně rýsovat konsensus. Druhým dechem ovšem dodávají, že v zamítnuté rozvodové smlouvě již žádné nové (zásadní ústupky) dělat nelze…



Pokud by se měl reálně dostat do hry scénář tvrdého brexitu, ve střední Evropě by vůči narušení zahraničního obchodu bylo nejvíce zranitelné Slovensko, pak zhruba podobně Česko, Polsko a Maďarsko a nejméně Rumunsko a Bulharsko. Modelový pokles britské poptávky po zboží a službách z kontinentální Evropy o 20 % by se v Česku podle našich odhadů odrazil v poklesu přidané hodnoty o více než 0,3 p.b. (bez sekundárního dopadu na investice). K nejvíce postiženým odvětvím by v takovém případě patřila elektronika a automobilový průmysl.





Příznivá nálada na globálních trzích, kterou nezvládl otřást ani očekávaný neúspěch Theresy Mayové při hlasování o brexitu , hrála do karet i koruně . Navíc ji mohly podpořit i komentáře jestřábího Vojtěcha Bendy z ČNB - ten vidí v následujících 18 měsících prostor pro několikeré zvýšení sazeb (i když v únoru se rozhodne podle aktuální prognózy). Měnový pár tak drží pozice nad 25,50 EUR/CZK Britská premiérka dostala v britském parlamentu na frak, ale libra si z toho evidentně nic nedělá a dokonce včera mírně posílila. Těžko odhadovat, ale zisky britské měny jdou možná na vrub spekulacím, že brexit bude odložen a datum 29. března, kdy má Velká Británie vypadnout z EU, nebude tak fixní. Každopádně na stole je stále několik scénářů (viz úvodník) a prozatímní nedohoda bude libru a nepřímo i euro udržovat ve střehu.Společná evropská měna se však stále nemůže radovat z příchozích čísel z automobilového průmyslu . Registrace nových automobilů podle čerstvě zveřejněných statistik propadly v prosinci meziročně o 8,7 %, což značí, že negativní vývoj v tomto důležitém odvětví pokračoval i na konci minulého roku.Dnes odpoledne měly být zveřejněny prosincové maloobchodní tržby v USA, ovšem s ohledem na uzavírku vlády nebudou. Z americký událostí - kromě rozjíždějící se výsledkové sezóny - tak může zaujmout především podnikatelská nálada od Philly Fedu a večer pak úryvky z Béžové knihy Fedu.Nedohoda ohledně britské rozvodové smlouvy s EU ropu nijak netrápí, a tak se její cena vyhoupla zpět nad 60 dolarů za barel. Ropný trh totiž více než britské půtky zajímal aktualizovaný výhled EIA pro rok 2019. Pro ten americká agentura snížila odhad růstu globální poptávky na 1,45 mil. barelů denně (-100 tis. barelů denně), zatímco růst nabídky nechala bez výraznějších změn. Ve výsledku tak EIA předpokládá, že bilance by i v tomto roce měla zůstat v pohodlném přebytku (0,25 mil. barelů denně).Speciální pozornost pochopitelně přitahuje i výhled na další vývoj americké těžby surové ropy . Ta by měla nadále růst, byť v tomto roce – i v důsledku prudkého propadu cen – o poznání pomaleji, tj. o 600 tis. barelů denně vs. 1,8 mil. barelů denně v roce 2018. Ze strany EIA se nicméně dle nás jedná o velmi konzervativní odhad, který podceňuje schopnost “břidlicářů” fungovat v prostředí nižších cen. Nakonec, EIA růst americké produkce soustavně podstřeluje, jenom v roce 2018 o neuvěřitelných 1,2 mil. barelů denně.

Akcie

Včerejší obchodování zakončila Wall Street ziskem. Index Dow Jones dokázal přidat 0,65 % a zavřel bezpečně nad hranicí 24 000 bodů. Širší index S&P 500 přidal 1,07 % a technologický index Nasdaq dokázal posílit o 1,71 %.



Americké akcie včera posílily, velkou měrou se na tom podílela internetová televize Netflix. Jeho akcie stouply o 6,3 procenta poté, co firma ohlásila zvýšení cen pro americké klienty a vytáhla nahoru akcie dalších technologických a internetových firem, jako jsou Alphabet, Amazon nebo Apple. JP Morgan po ne zcela přesvědčivých kvartálních číslech dokázal posílit o 0,74 %. Bohužel toto se nedá říct o bance Wells Fargo, která reportovala také slabší čísla a zavřela se ztrátou 1,57 %.