Britská politika se ocitla v patové situaci - riziko tvrdého Brexitu se tím zvyšuje

Britský parlament podle očekávání odmítl dohodu o vystoupení Británie z EU, kterou vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové. Ovšem hlasování přineslo až nečekaně drtivou porážku pro premiérku Mayovou (proti 432 – pro 202), což využila opozice a okamžitě vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, které se uskuteční hned dnes ve středu 16. ledna ve 20:00 středoevropského času. Británie se dostala do hluboké politické krize a velmi těžko se odhaduje další vývoj.

Vláda by pravděpodobně mohla hlasování ustát a pak by kabinet premiérky Mayové měl představit další kroky. Ovšem v parlamentu neexistuje žádná velká skupina poslanců, která by mohla prosadit jednu z mnoha navrhovaných možnosti - dohoda s EU, žádost o odklad brexitu, žádost zastavit brexit, druhé referendum, předčasné volby. Stále platí, že podle již dříve schválených kroků Británie směřuje k vystoupení z EU k 29. březnu 2019. Nejistota z dalšího vývoje zvyšuje šance tzv. tvrdého brexitu, tj. vystoupení Británie z EU bez dohody. V tomto případě by obchodní vztahy od konce března upravovala pouze obecná pravidla Světové obchodní organizace (WTO). Finanční trhy (libra, dluhopisy, akcie) na výsledek hlasování výrazně nereagovaly, kromě krátkodobé volatility.