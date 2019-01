Britská vláda by měla v hlasování o důvěře uspět (Ranní zpráva z finančního trhu)

Všechnu pozornost na sebe dnes strhne Británie. Theresu Mayovou čeká hlasování o nedůvěře její vládě. Podle prvních signálů by důvěru získat měla. I v případě předčasných voleb je však podle našeho názoru dohoda o brexitu stále možná. Ve Spojených státech by za normálních okolností byly dnes zveřejněny maloobchodní tržby. Kvůli rozpočtové krizi v USA se jich však nedočkáme. Pokud by zveřejněny byly, měli bychom být připraveni na jejich meziměsíční pokles. V důsledku vývoje cen na komoditních trzích se české ceny průmyslových výrobců za prosinec zřejmě výrazně propadnou.

Dohoda o brexitu stále možná

Theresa Mayová včera se svou dohodou o brexitu utrpěla v britském parlamentu drtivou porážku, dokonce největší v celé historii britské vlády. Proti se postavilo 432 poslanců, 202 návrh podpořilo. Vzhledem k výsledku hlasování Theresa Mayová bude dnes čelit hlasování o nedůvěře vládě. První signály naznačují, že vláda důvěru získá. Alespoň severoirští partneři premiérky z Demokratické unionistické strany (DUP) prohlásili, že vládu v dnešním hlasování podpoří. Pokud by vláda nakonec přece jen padla, musela by být do čtrnáctých dnů sestavena nová, popřípadě by pak už Británii čekaly předčasné volby. Ani ty by však podle našeho názoru nemusely znamenat brexit bez dohody. Naopak uzavření dohody zůstává stále naším hlavním scénářem. Více jsme se tématu brexitu věnovali zde: http://bit.ly/2Rlygt3.

Ve Spojených státech by dnes podle ekonomického kalendáře měly být zveřejněny prosincové maloobchodní tržby. Kvůli rozpočtové krizi, byl však Census Bureau (Americký úřad pro sčítání lidu) již 22. prosince uzavřen, a tak analytici neměli dostatek času, aby report zpracovali. Podle našeho odhadu prosincové tržby o 0,2 % m/m poklesly, a to v důsledku výrazného propadu cen plynu. Maloobchodní tržby v kontrolní skupině, která přímo vstupuje do výpočtu HDP, naopak zřejmě o 0,2 % m/m rostly. Celkově tak data za Q4 18 potvrdí, že spotřeba domácností zůstává silná.

Německo se pravděpodobně o vlásek vyhnulo technické recesi

Včera byl zveřejněn německý HDP za celý loňský rok. Podle předběžných odhadů německá ekonomika v loňském roce přidala 1,5 %. To by podle našich propočtů znamenalo, že ve čtvrtém kvartále rostla zhruba o 0,1 % a těsně se tak vyhnula technické recesi (dvou po sobě jdoucích čtvrtletích ekonomického poklesu). Data jsou však zatím předběžná, takže gratulovat ještě nebudeme. V prvním čtvrtletí letošního roku by se podle naší prognózy měla plně zotavit z problémů spojených s regulacemi v automobilovém průmyslu a přidat 0,4 % q/q. Společná evropská měna byla včera pod tlakem hlasování britského parlamentu o smlouvě Theresy Mayové o vystoupení z EU. Ta nakonec utržila drtivou porážku tak, jak se obecně očekávalo, takže reakce nakonec nebyla nijak dramatická. Dnes ráno euro otevírá o 0,2 % slabší na úrovni 1,140 USD/EUR.

Vývoj na komoditních trzích srazil ceny v českém průmyslu

V České republice budou dnes zveřejněny ceny průmyslových výrobců. Ty podle našeho odhadu v meziměsíčním srovnání poklesnou o 0,7 %. Důvodem je vývoj cen na světových komoditních trzích. Ceny ropy během prosince ztratily dalších více než 10 %, přičemž propad se nevyhnul ani kovům a dalším komoditám.

Nemastné neslané obchodování na české koruně

Koruna se včera obchodovala v pásmu čtyř haléřů v rozmezí mezi 25,54-25,58 CZK/EUR. K výraznějším pohybům jí nepřiměl ani člen bankovní rady Vojtěch Benda, který hovořil na konferenci ve Vídni. Tam prohlásil, že v průběhu následujících 18 měsíců vidí prostor pro několikero zvýšení úrokových sazeb. Snižování bilanční sumy podle jeho slov ČNB neplánuje.

Jedinou měnou v regionu, která včera ztrácela, byl maďarský forint. Ten oslabil o 0,4 % a posunul se na 323,1 HUF/EUR. Polský zlotý skončil beze změny na úrovni 4,292 PLN/EUR.