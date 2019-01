Americké akcie si nakonec včera připsaly slušné zisky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Investiční fond ČEZ investoval do systému řízení sítí nabíjecích stanic pro elektromobily.

Management Erste i centrální banka apelují na přehodnocení záměru rumunské vlády na zdanění bankovního sektoru.

Pojišťovna VIG dokončila fúzi Pojišťovny České spořitelny a Kooperativy.

Evropské akcie zahájí dnešní seanci solidním růstem.

Dnes ráno byly zveřejněny německé spotřebitelské ceny, které byly potvrzeny na prvotních odhadech. Za celou Evropskou unii budou publikovány registrace nových aut. Ve Spojených státech bylo kvůli zavřeným federálním úřadům odsunuto zveřejnění maloobchodních tržeb. Dočkáme se tak pouze importních a exportních cen, večer pak americká centrální banka představí svoji Béžovou knihu.

Výsledky hospodaření dnes reportují Bank of America, Goldman Sachs nebo BlackRock.

Société Générale snížila doporučení na Držet pro belgickou realitní společnost Cofinimmo a zároveň jej naopak zvýšila na Koupit pro americkou farmaceutickou firmu Bristol-Myers Squibb.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 si včera polepšil o 1,1 %. Po vlažném začátku seance nakonec index v průběhu celého dne zisky postupně navyšoval. Hned šest sektorů v čele s komunikacemi přidalo přes jedno procento. Jedinými dvěma propadlíky se staly akcie komoditních společností a průmyslových podniků, jejichž hodnota se snížila o 0,7 %, respektive 0,3 %.

Ranní obchodování v asijsko-pacifickém regionu přineslo smíšené pocity. Na jedné straně v červeném uzavírají akcie obchodované v Japonsku, Hongkongu nebo Číně, na straně druhé se ale daří jihokorejských, indickým nebo australským titulům. Tak či tak ale pohyby nejsou nijak výrazné, zisky či ztráty se ve většině případů pohybují do půl procenta.

ČEZ

Investiční fond skupiny ČEZ, Inven Capital, koupil podíl v izraelském technologickém start-upu Driivz, který se zabývá řízením sítí nabíjecích stanic, jehož systém ve světě využívá kolem 30 tis. řidičů elektromobilů. Hodnota transakce činí 12 mil. USD a ČEZ do společnosti vstoupil spolu se dvěma britskými partnery z řad investičních skupin Ombu Group a Centrica Innovations. Konkrétní podíly a částky jednotlivých investorů zveřejněny nebyly. Transakce zapadá do strategie započaté dřívější investicí fondu Inven do platformy pro sdílení automobilů Vulog.

Odbory Severočeských dolů vstoupily do stávky kvůli jejich požadavkům na růst mezd.

Erste Group

Management skupiny varoval, že plánované zavedení dodatečného zdanění bankovní sektoru povede k snížení úvěrovací aktivity v zemi a zpomalení hospodářského růstu. Plány vlády dokonce vyvolaly komentáře ze strany tamní centrální banky, kdy jeden z členů bankovní rady Daniel Daianu apeloval na politiky, aby svoje plány přehodnotili. Zdanění by mělo být zavedeno během letošního roku a mělo by pomoci zalepit díry ve veřejných financích. Jeho úroveň by se měla pohybovat dle výše aktiv, a pokud bude prosazeno v navrhované výši, mohlo by vést ke snížení čistého zisku celé skupiny Erste až o 9 %. Návrhy byly již představeny před Vánocemi, na což akcie banky reagovaly výrazným propadem.

Vienna Insurance Group

Skupina VIG včera informovala o dokončení fúze Pojišťovny České spořitelny a Kooperativy s platností od začátku letošního roku. Nová entita bude již fungovat pod hlavičkou Kooperativy. Slučování pojišťoven na jednotlivých lokálních trzích VIG je současnou strategií celé skupiny, díky kterému propojí zkušenosti z oblasti životního a neživotního pojištění. K podobným krokům již došlo v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku či Slovensku. Zpráva je z pohledu dopadu na cenu akcií neutrální.