Cena ropy se vyhoupla zpět nad 60 dolarů za barel

Nedohoda ohledně britské rozvodové smlouvy s EU ropu nijak netrápí, a tak se její cena vyhoupla zpět nad 60 dolarů za barel. Ropný trh totiž více než britské půtky zajímal aktualizovaný výhled EIA pro rok 2019. Pro ten americká agentura snížila odhad růstu globální poptávky na 1,45 mil. barelů denně (-100 tis. barelů denně), zatímco růst nabídky nechala bez výraznějších změn. Ve výsledku tak EIA předpokládá, že bilance by i v tomto roce měla zůstat v pohodlném přebytku (0,25 mil. barelů denně).Speciální pozornost pochopitelně přitahuje i výhled na další vývoj americké těžby surové ropy . Ta by měla nadále růst, byť v tomto roce – i v důsledku prudkého propadu cen – o poznání pomaleji, tj. o 600 tis. barelů denně vs. 1,8 mil. barelů denně v roce 2018. Ze strany EIA se nicméně dle nás jedná o velmi konzervativní odhad, který podceňuje schopnost “břidlicářů” fungovat v prostředí nižších cen. Nakonec, EIA růst americké produkce soustavně podstřeluje, jenom v roce 2018 o neuvěřitelných 1,2 mil. barelů denně.