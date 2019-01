Labouristé chtějí nedůvěru vládě a nové volby, je ale možné, že Mayová o důvěru nepřijde. Druhé referendum je východiskem

Včerejší rozhodnutí britského parlamentu, v němž zákonodárci včetně těch z vládnoucích stran odmítli dosavadní dojednanou podobu Brexitu , je již minulostí a klíčovou otázkou je nyní to, co bude dál. Vedení hlavní opoziční Labour Party již vyjádřilo požadavek na hlasování o nedůvěře stávajícímu kabinetu v čele s premiérkou Mayovou a pokud by se svým požadavkem uspělo (patrně už dnes), tak chce nové volby , které by mohla vyhrát.Mnoho politiků včetně některých Labouristů ale míní, že premiérka Mayová o důvěru přeci jen nepřijde, že mnozí Konservativci, kteří šli proti dojednané dohodě nebudou chtít shodit celou vládu a premiérka svou pozici ustojí. Následně se zřejmě pokusí dojednat určité změny v dohodě, což ale nebude s největší pravděpodobností parlamentu stačit a následně se otevře cesta pro vypsání druhého referenda, které by mělo být jedinou relevantní cestou ze současné politické krize. Mnozí nyní míní, že druhé referendum přinese setrvání Británie v EU.