Hypotéky zdražují nejrychleji za posledních 10 let, ukazuje Fincentrum Hypoindex

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,91 procenta z listopadových 2,78 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Hypotéky tak zdražily nejrychleji za posledních deset let. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Loni v lednu byla na 2,28 procenta.



V posledním měsíci roku 2018 bylo sjednáno 6565 hypotečních úvěrů, o 2052 smluv méně než v listopadu. Počty podepsaných hypotečních úvěrů klesl i v meziročním srovnání, a to o 2786. V prosinci 2018 si lidé takto půjčili 14,94 miliardy korun, což je o 4,56 miliardy méně než v listopadu. Meziroční pokles činil 5,2 miliardy korun.



Rychleji rostly sazby naposledy v létě roku 2008, kdy ale průměrné úrokové sazby podle Hypoindexu dosahovaly rekordních hodnot. Tehdy si lidé sjednávali hypotéky s úrokovou sazbou kolem 5,8 procenta.





"V závěru minulého roku již banky neměly žádný důvod otálet se zvyšováním sazeb a průměrné sazby se velmi rychle přiblížily ke tříprocentní hranici. Objemy hypotečních úvěrů zůstávají relativně silné díky stále rostoucím cenám nemovitostí . Před rokem a půl se do jen mírně nižšího objemu vešlo o desetinu více úvěrů ," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.Během celého roku rostla průměrná výše hypotéky , v prosinci 2018 dosáhla 2,274.871 korun . Klienti bank si tedy půjčují o více jak 120.000 korun víc než v lednu loňského roku.