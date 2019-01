Brexit: Jak se na něj chystají tuzemští exportéři?

Členové britské Dolní sněmovny budou dnes večer hlasovat o brexitové dohodě, kterou vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové s Bruselem. Vývoj v komplikované otázce brexitu sledují i tuzemské firmy s exportními vazbami na Británii. Následující text je kompilátem odpovědí některých z exportních společností, které už před loňskými Vánocemi oslovila agentura ČTK.

Bosch Group

Významný dodavatel pro automobilky, negativní dopady na firmu a výrobní závody vnímá brexit jako citlivou věc. Dopady na společnost a výrobní závody ale před loňskými Vánocemi nepředpokládal.

Budějovický Budvar

Situaci monitoruje, má připravený plán a začal chystat plán, kdyby brexit dopadl horší variantou. Nejhorší je pro něj tvrdý brexit z logistických důvodů. Je otázkou, co se bude dít v případě clení, danění, převozů, fronty na hranici. Druhá otázka podle ředitele Petra Dvořáka je, co to vyvolá s kurzovým rizikem a jak bude vypadat profitabilita pivovaru, co se britského trhu týká. Vývoz do Británie se na exportu podílí asi z 5 %.

Continental Barum

Výrobce pneumatik Continental Barum z Otrokovic na Zlínsku podle mluvčí firmy Reginy Feiferlíkové stále očekává, jaký bude definitivní scénář brexitu. V souvislosti s tím počítá především se zvýšenými administrativními náklady.

Cylinders Holding

Výrobci vysokotlakých ocelových lahví a nádob mají v Británii vlastní společnost. Dopady příprav brexitu před koncem roku 2018 nijak nepocítili a neočekávají, že by vývoz do Spojeného království měl skončit. Podíl exportu do Británie se pohybuje do 10 % z celkového vývozu české části skupiny Cylinders Holding. Podle skupiny Británie nemá vlastní výrobu ocelových vysokotlakých lahví, a tak by tam poptávka po těchto produktech z Česka měla zůstat zachována.

Doosan Bobcat

Výrobce kompaktních stavebních strojů pracuje jak se scénářem ‚soft brexitu‘, který by znamenal jen dílčí opatření, tak i ‚hard brexitu‘, při kterém bude dopad na výrobní firmu podle ní zcela zásadní. V takovém případě by se změnila hlavně celní politika při prodeji nových strojů a náhradních dílů. Británie je pro firmu jedním z klíčových exportních trhů. Firma ale řeší i související logistiku v celém regionu.

Grammer Tachov

"Napřímo ne, ale ovlivní nás to přes naše zákazníky, tedy konečné výrobce vozidel, jako jsou BMW a Audi," řekl ČTK Martin Kořínek, ředitel Grammeru Tachov, který vyrábí sedadla a jejich díly do osobních i nákladních automobilů. Podle něj budou cla a různá omezení například komplikovat prodej automobilů vyrobených v EU do Velké Británie, která je jejich významným odběratelem.

Hamé

Brexit, tedy chystaný odchod Británie z Evropské unie, zdražuje výrobky společnosti Hamé na britských ostrovech. Může za to oslabení britské libry, které po rozhodnutí o brexitu nastalo. Přesto jsou prodeje zboží Hamé v Británii stabilní. Firma, která sídlí v Kunovicích na Uherskohradišťsku, na ostrovech prodává například paštiky, nakládanou zeleninu, hotová jídla či kojenecké výživy. Británie ale není pro Hamé prioritním trhem a vyváží tam menší část výrobků.

Hyundai

Nošovická automobilka Hyundai, pro niž je Británie jedním z největších odbytišť, zaznamenala v souvislosti s blížícím se brexitem pokles objemu objednávek z této země. Z 2,835 milionu aut vyrobených za deset let v Nošovicích putovalo do Británie 264.000 vozů a pro továrnu šlo o druhé největší odbytiště po Německu. Pokles objemu objednávek z Británie automobilka jednoznačně přičítá obávám britských zákazníků z brexitu respektive tomu, jak dopad brexitu dlouhodobě ovlivní provoz dovezených aut.

Plzeňský prazdroj

Plzeňský prazdroj nemohl před Vánoci tehdejší stav a případné dopady na export komentovat, protože stále nebyly jasné všechny aspekty dohody mezi EU a Británií ohledně brexitu. Pro největší český pivovar představuje Velká Británie zhruba 3 % z exportu.

Preciosa-Lustry

Británie je pro tradičního výrobce lustrů a svítidel jedním z klíčových trhů, už od roku 1995 má firma v Londýně vlastní obchodní zastoupení a opustit ho se nechystá. Po zveřejnění oficiálních informací britskou vládou chce připravit vhodnou strategii tak, aby se připravované změny dotkly co nejméně jejích finálních zákazníků.

Spolchemie

Tvrdý brexit bez dohodnuté celní unie a volného pohybu zboží by zřejmě způsobil pokles objemu prodeje Spolchemie. V případě zachování celní unie podle firmy nelze předpokládat zásadní dopady na export podniku. Spolchemie patří mezi přední evropské výrobce epoxidových pryskyřic, které se dále využívají v průmyslu.

Škoda Auto

Británie byla v roce 2017 čtvrtým největším trhem automobilky Škoda Auto. Firma proto bedlivě sleduje jednání kolem odchodu Británie z Evropské unie a doufá, že výsledná vzájemná dohoda bude obsahovat v co nejširší míře zachování současných svobod pohybu zboží, pracovníků i kapitálu. Důležité je pro firmu také vzájemné uznávání homologací. Firmě nyní pro vývoz do Británie stačí evropská homologace, je ale otázkou, zda by Británie uznávala evropské homologační předpisy také po brexitu. Na britský trh dodala Škodovka v předloňském roce 80.100 vozů.

Škoda JS

Společnost aktuálně neočekává bezprostřední dopad brexitu na svou činnost naší společnosti. Firma vyrábí vnitřní části pro reaktor EPR pro britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point.

Tatra Trucks

Na kopřivnickou automobilku zřejmě brexit žádný dopad mít nebude. Británie je pro ni jako trh minimální.

TPCA

Na britský trh míří z kolínské továrny asi 22 % vozů. Připravenost firmy na brexit nebo jeho případný vliv na výrobu a export nechtěl ale její mluvčí komentovat.

Třinecké železárny

Export do Británie podle firmy představuje přibližně 5 % z objemu obchodu v Evropě (mimo ČR), z velké části s mezinárodními společnostmi, které tam mají svou výrobu. Žádný výrazný dopad brexitu hutní společnost neočekává.

Zeelandia



Společnost dodává suroviny a přípravky pro pekaře a cukráře, v Británii má zakázky na zápary a měkčená zrna, jež se přidávají do těsta na pečivo. Zatím se na brexit nepřipravovala. Objem (Británie) na obratu jsou jednotky procent.

ZVVZ Milevsko

Strojírenský holding dodává do Británie velkoobjemové přepravníky. I s vývozem do dalších zemí za ně letos podle dřívějšího vyjádření čekal tržby 90 milionů Kč. Z hlediska objemů a čísel to pro firmu podle ní není úplně zásadní věc, není v přímém kontaktu s koncovými zákazníky a neobchoduje přímo s Británií.