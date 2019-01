JPMorgan: Výpadek vládních agentur po celé čtvrtletí by vymazal růst HDP k nule nebo i do záporu

Uznávaný šéf americké investiční banky J.P.Morgan Chase Jamie Dimon dnes mimo jiné v rámci oznámení výsledků za 4Q loňského roku uvedl, že pokud bude stávající uzavírka vládních agentur trvat celé první čtvrtletí, vymaže to růst HDP celé ekonomiky na nulu. Podle Dimona je potřeba tento především politický problém vyřešit.Stávající ekonomický rámec není podle Dimona vůbec špatný. Spotřebitelé jsou stále v mnoha ohledech v dobré kondici. Spotřebitelé utrácejí, zároveň ale také dostatečně spoří, situace domácností se zlepšuje, příjmy také rostou.Hlavním rizikem přetrvávajícího stavu nefungujících vládních agentur je zvýšení celkové nejistoty a podkopání celkové důvěry. Čím déle tento problém potrvá, tím větší budou jeho škody.Samotná Trumpova administrativa nyní navýšila na dvojnásobek své odhady škod způsobených výpadkem fungování vládních agentur. Původně se odhadovalo, že každé 2 týdny výpadku umažou ve finále jednu desetinu z růstu ekonomiky v prvním čtvrtletí. Nyní se odhady posunuly na 0,1 procentního bodu za každý týden. Výpadek v trvání do konce měsíce by měl umazat z celkového HDP cca 0,5 procentního bodu. Polovina poklesu bude spjata přímo s výpadky příjmů dotčených zaměstnanců a druhá polovina by měla připadnou na navázané výpadky v rámci celé ekonomiky . Pokud by výpadek trval celé čtvrtletí není možné vyloučit ani negativní vývoj HDP v 1Q.Aktuálně nedostává výplatu cca 800 000 státních zaměstnanců.Ironií osudu se zdá být fakt, že výpadek se dotkne mimo jiné také týmů sestavujících ekonomické statistiky a mohlo by se proto stát, že nebudou k dispozici některé klíčové statistiky za poslední fázi loňského roku. Ohrožena je především klíčová statistika vývoje HDP za 4Q18, která by měla být zveřejněna 30. ledna.Americký Fed už v této souvislosti uvedl, že případný výpadek vládních statistik nebude pro jeho další rozhodování hrát až tak zásadní roli, protože disponuje dostatkem jiných informačních zdrojů.