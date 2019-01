Pokud VB odmítne Brexit, EU je připravena se dohodnout

Autor: Radek Říha

Evropská unie by mohla uspořádat nová jednání s Británií, pokud by v úterý parlament v Londýně odmítl dohodu o Brexitu, řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. V návaznosti však vyloučil významné změny smlouvy.

V rozhovoru s novináři v Evropském parlamentu Heiko Maas řekl: "Dohoda stojí tak, jak je. Pochybuji, že dohoda může být zásadně znovu otevřena. Kdyby bylo lepší řešení, bylo by již navrženo."

Dále řekl, že se nevzdává naděje, že by premiérka Theresa Mayová mohla získat parlamentní podporu za její dohodu o vystoupení z EU. Prohlásil, že to bude dobrý způsob, jak se vyhnout neukázněnému odchodu. Vzápětí ale dodal: "Pokud se to dnes večer pokazí, mohlo by dojít k dalším rozhovorům."

Vedoucí představitelé EU v minulosti vyloučili významné změny dohody o odstoupení od smlouvy. Mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové popřel zprávu v britském deníku Sun, že Merkelová poskytla Mayové ujištění, jestliže britský parlament dohodu odmítne, tak EU by ji mohla změnit.