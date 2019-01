Podle Saxo Bank je nejobchodovanější akcií roku Facebok, v ČR vede Erste Group

Přední fintech specialista Saxo Bank zaměřený na multi-asset obchodování a investice oznámil pět nejpopulárnějších akcií za rok 2018 mezi svými klienty. Pro investory a obchodníky představoval uplynulý rok velké výkyvy s novými maximy i nárůstem volatility. To znamená jak příležitosti pro šikovné obchodníky tak i zdůraznění významu správného řízení rizik a dobře diverzifikovaného portfolia.

"To co následovalo, však bylo větším překvapením. Americký akciový trh se zotavil s rekordní rychlostí a dokázal smazat přes polovinu utrpěných ztrát a do poloviny března vypadal velmi slibně. Pak ovšem došlo k dalšímu prodeji a trh se opět přiblížil únorovým minimům. Ve vzduchu byla cítit panika, ale situace se stabilizovala a americké akcie dokonce dokázaly v září dosáhnout nového maxima i přes rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Čínou,“ komentuje uplynulý rok na světových trzích Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank.

Jak investovali Češi?

„Čeští investoři se zaměřovali především na domácí finanční sektor. Nejvíce obchodovaný titul byla Erste následovaná Monetou, na pátém místě se umístila Komerční banka. Moneta upoutala pozornost především na začátku října, kdy bylo oznámeno spojení s Air Bank. Pětici nejoblíbenějších titulů doplňuje ČEZ a výrobce mikročipů AMD, jehož procesory se hojně vyžívají pro těžbu kryptoměn. Vezmeme-li však v potaz celý region střední a východní Evropy, prim hrají tituly jako Facebook, Amazon nebo Apple. To vypovídá o naší jisté loajalitě k místnímu trhu, ale svou roli může hrát i měnové riziko, kterému se čeští investoři chtějí vyhnout,“ komentuje Tomáš Daňhel, analytik Saxo Bank.

Pět nejobchodovanějších titulů roku 2018

Akcie Facebooku v roce 2018 poklesly o 25,7 %, protože Facebook zažil příšerný rok plný skandálů. Investoři se stále více obávají růstu budoucích zisků vzhledem k tomu, že zakladatel a generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg naznačil, že ziskové marže se zřejmě ocitnou pod tlakem, protože firma plánuje vyšší investice do zabezpečení platforem. Kapitálové výdaje vzrostly od roku 2015 o téměř 400 %, což překonalo nárůst cash flow od operátorů. Kvůli tomu pokleslo hodnocení Facebooku na úroveň těsně kolem průměru indexu S&P 500. Dalo by se říci, že Facebook konečně dozrál jako technologická i veřejně obchodovaná společnost.

Obchodní dům Amazon má za sebou další úspěšný rok – v roce 2018 vzrostly jeho akcie o 28,4 % a zisk i výnosy rostly zdravým tempem. To se však změnilo ve čtvrtém čtvrtletí, kdy akcie zažily největší propad od roku 2016 a klesly o 26,2 %, protože investoři začali počítat s nižším růstem. Legislativa a pozornost upřená na obchodní postupy Amazonu byly v loňském roce neustálým tématem a to se v roce 2019 zřejmě nezmění. Investoři se navíc začínají obávat o mezinárodní obchod Amazonu, který neroste tak rychle jako americký a vykazuje i nižší zisky. Amazon je známá značka uznávaná drobnými investory, takže můžeme očekávat, že i v roce 2019 bude představovat jedny z nejobchodovanějších akcií.

Alibaba, největší čínský podnik v oblasti e-commerce, zažil loni 20,8% propad svých akcií v důsledku pokračujícího zpomalování čínské ekonomiky, který byl vyvolán řadou faktorů včetně cel uvalených na vývoz do Spojených států. Řada investorů už dlouho tyto akcie vnímá jako možnost, jak se dostat do rostoucího spotřebního sektoru čínské ekonomiky. Čínský růst bude pokračovat, takže zájem o čínské akcie můžeme očekávat i v roce 2019.

Akcie Tesly vzrostly o 6,9 %, ale můžeme říct, že šlo snad o nejdramatičtější cestu, protože cena akcií se pohybovala od 244,59 do 387,46 USD a investoři se neustále snažili pochopit informace o růstu a finančním zdraví firmy. Díky svému slavnému zakladateli Elonu Muskovi, který neustále vytvářel nové a nové titulky, můžeme předpokládat, že dobré i špatné zprávy o Tesle budou v roce 2019 pokračovat s tím, jak firma uvede na evropský trh vozy Model 3 a koncem tohoto roku hodlá Model 3 nabídnout i na čínském trhu.

Apple poklesl o 6,8 % po zprávách, že nové iPhony nejsou tak dobré, jak se čekalo. Vše vyvrcholilo překvapivým negativním snížením prognózy výnosů počátkem loňského ledna, kdy generální ředitel Applu Tim Cook přiznal, že poptávka je nižší, než se čekalo, a to zejména na čínském trhu, který je pro budoucí růst klíčový. Vzhledem k tomu, že Čína je pro investory v roce 2019 zásadní, bude Apple se svou přítomností na čínském trhu jistě ve středu zájmu.

