JPMorgan (-2,3 %) zklamala tam, kde před ní Citi

Největší americká banka podle aktiv JPMorgan Chase & Co utržila v posledním loňském čtvrtletí z obchodování s dluhopisy méně, než se čekalo. Příjmy v segmentu obchodování na trzích s pevným výnosem, měnami a s komoditami spadly ve čtvrtém čtvrtletí o 18 % na 1,86 miliardy USD. Je to nejhorší výsledek od nejhorší etapy finanční krize, a navíc pod tržním odhadem 2,29 miliardy USD. Obdobné zklamání připravila trhům v pondělí již menší konkurentka Citigroup. Akcie JPMorgan dnes v premarketu padaly i o zhruba 2,8 %, ztráty ale lehce zmírnily.

Závěr loňského roku se nesl ve znamení vlnobití na trzích, do kterého se investorům nechtělo moc vstupovat. Americké akcie zažily v posledním čtvrtletí nejhorší tři měsíce od roku 2011. Právě kolísavost a nižší úrovně trhů byly tím, co výsledky za čtvrté čtvrtletí zasáhlo, poznamenal generální ředitel banky Jamie Dimon. "S tím, jak vstupujeme do roku 2019, apelujeme na vedoucí představitele naší země, aby zaujali spolupracující, konstruktivní tón, který by posílil spotřebitelskou a podnikatelskou náladu, která je už teď solidní," uvedl také.

JPMorgan dále uvedla, že upravený zisk na akcii ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 1,98 USD při odhadu 2,21 USD na akcii. Očištěné tržby bankovního domu dosáhly 26,80 miliardy USD, čímž lehce podstřelily odhad 26,90 miliardy.

Naopak tržby ze samotného obchodování na akciových trzích skončily na odhadu 1,32 miliardy USD.

Vývoj akcií JPMorgan za poslední rok:

Zdroje: JPMorgan, BBG, Patria.cz