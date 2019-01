Dnes se rozhodne o dalším směrování Velké Británie

Tento týden se investoři zaměří zejména na dnešní hlasování o brexitu. Předpokládá se, že výsledky budeme znát po 19:00 GMT. Podle posledních průzkumů to vypadá, že premiérka Theresa Mayová zřejmě prohraje „zásadní hlasování“ o zhruba 100 hlasů. Britská vláda v posledních týdnech naznačila, že by byla ochotná přijmout doplněnou dohodu o brexitu, avšak tato strategie zřejmě nezíská dostatečnou podporu poslanců.



Pokud se naplní tento scénář, bude to mít negativní dopad na trh a zejména na GBP. Tento dopad však bude omezený, protože trh už s tímto vývojem víceméně počítá. Do určité míry by mohlo jít o nejméně špatný výsledek (vzhledem k tomu, že pravděpodobnost vítězství Mayové se blíží nule), protože by se alespoň otevřely dveře pro pět použitelných scénářů:

Plán B: Premiérka Mayová může už tři zasedací dny po hlasování předložit dolní sněmovně Plán B, avšak to by znamenalo, že nový plán bude obsahovat značné změny, které získají podporu dostatečného počtu poslanců. Pokud to tak nebude, mohlo by to vyznít jako zoufalý pokus oddálit nevyhnutelnou porážku – VYSOKÁ pravděpodobnost.





Nové „pevné datum odchodu“: Evropská unie a Velká Británie by se mohly dohodnout na novém „pevném datu odchodu“, aby zabránily krizovému scénáři a poskytli premiérce Mayové více času, aby sjednotila svou stranu pro nový plán – VYSOKÁ pravděpodobnost.





Nové referendum: To může představovat snazší cestu z tohoto politického chaosu. Podle společnosti NatCen Social Research by v případě nového referenda 53 % občanů hlasovalo pro možnost „Zůstat“, zatímco pro „Odchod“ 47 % – VYSOKÁ pravděpodobnost.





Odchod bez dohody: V tomto případě to vypadá, že by se obchodní partneři Británie snažili co nejvíce zmírnit dopady tvrdého brexitu. Zejména EU a Světová obchodní organizace by se mohly rozhodnout změnit pravidla tak, aby zajistily pokračování volného obchodu, a tím snížily dopady britského rozhodnutí na globální obchod a růst – STŘEDNÍ pravděpodobnost.

Zrušení článku 50 – NÍZKÁ pravděpodobnost.

Ačkoliv tento krok není příliš pravděpodobný, musíme zvážit i možnost, že porážka vlády bude mnohem vážnější (nad 100). Dopad na trh by poté byl mnohem hlubší, protože by došlo k nárůstu politické nejistoty vzhledem k nejistému výsledku mimořádných voleb. Pak je velmi pravděpodobné, že by britská libra do konce týdne výrazně oslabila.



Ať už to tedy zítra dopadne jakkoli, už teď máme z brexitu poučení: každá země, která by si chtěla vzít z Velké Británie příklad, zjistí, že proces odchodu je daleko složitější a nebezpečnější, než by kdo čekal. Je možné, že brexit ostatní země EU přesvědčil, aby se o něco takového ani nepokoušely.





O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.