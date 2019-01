Tempo německého hospodářství zpomalilo na 1,5%. A to ještě nedošlo k Brexitu

V případě, že se zpomalování hospodářského růstu bude potvrzovat i v dalších zemích, může se ekonomika Evropské unie dostat do vážných problémů. Především na jihu Evropy mají mnohé státy astronomické dluhy, které dál prohlubují deficitním hospodařením. Při hospodářském ochlazování by docházelo k výpadkům příjmů veřejných rozpočtů, což by v krajním případě mohlo vést k propuknutí dluhové krize. Situaci v eurozóně bude navíc zhoršovat utahování měnové politiky, které započalo ukončením kvantitativního uvolňování.