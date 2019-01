Cramer: Vedení technologických firem podporuje Trumpovu obchodní válku s Čínou, ikdyž ho jinak nemusí

Podle známého komentátora Jima Cramera mu vedoucí technologických firem poměrně často vyjadřují podporu vůči postupu prezidenta Donalda Trumpa vůči Číně nehledě na to, že jinak jeho politiku či jeho osobně nijak neadorují. Technologičtí lídři vyčítají čínským firmám často nečisté obchodní praktiky případně velmi volný a vágní přístup k ochraně vlastnických a autorských práv.Podle Cramera chtějí technologické firmy neutěšený stav řešit už dlouho a nyní se zdá, že jsou k tomu příznivé podmínky, protože US ekonomice se stále relativně daří a ta čínská naopak zjevně ztrácí na tempu. Nyní je tedy vhodný okamžik přitlačit čínské společnosti trochu ke zdi. Ekonomický systém USA je navíc zjevně mnohem silnější než ten čínský a proto je až překvapivě velký podíl vedoucích činitelů US firem odhodláno podstoupit krátkodobé problémy v zájmu vytvoření dlouhodobě příznivějšího čínského prostředí.