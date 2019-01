Blýská se rozvojovým trhům na lepší časy?

Rozvojové trhy si během loňského roku prošly relativně silným výplachem, alespoň pokud se zaměříme na měny těchto ekonomik ve srovnání s dolarem. Letos se však situace, soudě na základě dosavadního vývoje, pozvolna obrací. Nastává tak čas rally tzv. emerging markets?

Jasné „ano“ by v tomto případě bylo čistou spekulací. Na druhou stranu je možné poukázat na několik faktorů, které případný optimismus mohou přiživit. Jedním z těch nejsilnějších je evidentní uvolnění přístupu americké centrální banky k utahování měnové politiky. Fed sice ve své prognóze nadále předpokládá celkem dvě kola navyšování sazeb během letošního roku, odhad finančního trhu vykazuje mnohem větší skepsi, kdy alespoň jednomu hiku přiřazuje v podstatě mizivou pravděpodobnost. Vedle toho agentura Bloomberg upozorňuje i na nižší volatilitu rozvojových aktiv, stejně jako na relativně nižší valuace a na růst cen komodit.

A právě kombinace těchto faktorů zažehla u některých investorů víru v obnovu rozvojových trhů, byť existují nadále trvající rizika spojená například se zhoršením ekonomického vývoje v Číně či s eskalací mezinárodního obchodního napětí. Mezi optimisty patří například investiční společnost Fidelity International, která staví na dosažení vrcholu amerického dolaru spojeného s obratem přístupu Fedu a dále pak na reakci čínských úřadů na zpomalující dynamiku tamní ekonomiky v podobě fiskální a monetární podpory. „Kombinace těchto faktorů umocněná nízkými valuacemi a obnovou cen ropy by měla zafungovat jako podpora rizikových rozvojových trhů,“ přepisuje Bloomberg slova analytického týmu Fidelity International.

Zaměříme-li se na měny emerging markets, za relativně pozitivní signál z poslední doby můžeme považovat například rostoucí index agentury Bloomberg sledující kumulovanou výnosnost strategie buy-and-hold carry trade osmi měn rozvojových trhů, který je plně financovaný krátkými pozicemi amerického dolaru. Vedle toho, že tento benchmark roste již čtyři týdny po sobě, díky čemuž se dostal na maxima pozorovaná na přelomu července a srpna 2018, kdy jsme byli svědky začátku silné výprodejní vlny sledovaných trhů, došlo i na proražení 200denního klouzavého průměru, což někteří hráči na trhu mohou považovat za pozitivní znamení.

Výše zmíněné faktory jsou relevantní, k představě o rally rozvojových trhů je ale potřeba přistupovat opatrně. Fed sice citelně zpomalí intenzitu navyšování sazeb, což by mělo jít ruku v ruce s méně zpevňujícím dolarem, nadále však věříme, že své sazby zvedne alespoň dvakrát. Americká ekonomika dle většinových odhadů zpomalí, a to vinou odeznění efektu fiskální podpory, silného dolaru, nejistoty kolem obchodních sporů či dopadů efektu vyšších sazeb a utažených finančních podmínek. Nadále však existují významné proinflační faktory, jako např. napjatý stav trhu práce s evidentní obnovou na straně mezd, které by úrokový cyklus mohly ještě prodloužit.

Nejistou otázkou je zmiňovaný vývoj kolem obchodní roztržky mezi USA a Čínou. Objevit se ale mohou i další geopolitické rozbušky. Příkladem může být nedávná výhrůžka amerického prezidenta směrem k Turecku ohledně „hospodářského zničení“ ve spojitosti s možností tureckého útoku na kurdské jednotky v severní Sýrii. Ostatně, minulý rok poměrně dobře ukázal, jak snadno se panika napříč emerging markets dokáže vinou geopolitického napětí šířit.

Zaměřeno na brexit

Jak situace kolem rozvojových trhů dopadne, ukáže až čas. Dnes bude hlavní událostí hlasování britského parlamentu o dohodě o brexitu, jehož výsledek by měl být znám po 20:00 SEČ.

V případě tohoto hlasování existuje několik možných výsledků a následných scénářů dalšího vývoje. Tím prvním, nejméně pravděpodobným, je přijetí dohody o brexitu. Nejpravděpodobnější se naopak jeví nepřijetí dohody, po kterém bude následovat třídenní lhůta, během které bude muset britská premiérka přijít s plánem B. V tomto případě se Mayová může pokusit vyjednat s EU další ústupky (otázkou je, jak moc by byl Brusel ochoten na další jednání přistoupit), případně může dojít na žádost o prodloužení článku 50, tedy na žádost o prodloužení jednací doby a posunutí samotného brexitu z března, jak se v posledních dnech spekuluje, např. do července. K tomuto scénáři je ale potřeba jednomyslný souhlas ze strany Bruselu.

Pokud by ho Mayová získala, ve hře jsou tři varianty. První je obměněná dohoda o odchodu z EU (např. obdoba norského modelu či celní unie), dále pak druhé referendum či předčasné volby. Vedle toho se samozřejmě nabízí i možnost tzv. tvrdého brexitu, kdy by nedošlo na žádost o prodloužení článku 50 a Spojené království by tak 29. března opustilo EU bez jakékoliv dohody.

Pro libru by pozitivně mohlo vyznít přijetí dohody, případně přijetí plánu B. Podobný dopad by mohlo mít i prodloužení článku 50 s variantou modifikované dohody o odchodu (bylo by však nutné další hlasování parlamentu) či možnost druhého referenda. Naopak negativně, a to pravděpodobně nejen pro libru, ale i euro, případně rizikovější měny včetně české koruny, by vyzněl tvrdý brexit a zřejmě i předčasné volby.

Ještě před hlasováním o brexitu nás čekají zahraniční data jako obchodní bilance eurozóny či celoroční odhad HDP Německa za rok 2018. Dále se dočkáme vystoupení nejen několika členů Federálního rezervního systému, ale i guvernéra ECB Maria Draghiho. Každopádně v souvislosti s brexitem můžeme na trzích během příštích dní očekávat zvýšenou volatilitu.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1475 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,56 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1412 do 1,1539 EURUSD.*

Koruna na čtyřměsíčních maximech

Koruna měla na začátku týdne tendenci, byť jen velmi mírně, zpevnit. Nadále se tak nachází kolem hranice 25,55 za euro, což je její zhruba čtyřměsíční maximum.

Vzhledem k absenci domácích dat očekáváme, že se česká měna bude během dalších dní vyvíjet pod taktovkou zahraničního dění. Klíčovou roli sehraje výsledek hlasování o brexitu a jeho případný vliv na globální sentiment trhů.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,55 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,51 až 25,60 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,19 až 22,38 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.