Čínští představitelé představili další plány na podporu své ekonomiky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie zahájí úterní seanci solidním růstem.

Nejsledovanější dnešní událostí bude hlasování britského parlamentu o podmínkách odchodu země z Evropské unie. S největší pravděpodobností ale premiérka Theresa May s návrhy neuspěje, a tak bude muset představit náhradní plán.

Německo zveřejní první odhady růstu HDP v loňském roce. Ve Francii budou známa finální čísla spotřebitelské inflace a za celou eurozónu bude k dispozici obchodní bilance.

Société Générale snížila doporučení pro několik akcií. Nově doporučuje prodávat akcie společností Atlas Copco, Swatch Group a Volvo, doporučení Držet nově vydala pro akcie firem IMI a Schneider.

Výsledky hospodaření dnes reportují banky Wells Fargo a JPMorgan Chase či aerolinka Delta Air Lines.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 v úvodní seanci tohoto týdne klesl o půl procenta v reakci na ráno zveřejněná čísla o vývoji čínské obchodní bilance, v rámci které výrazně zaostala dynamika růstu exportů a importů. Akcie se vyprodávaly napříč všemi sektory, výjimkou byly ale finanční instituce, jejichž akcie přidaly 0,7 %. To je možná i překvapením v kontextu zveřejněných hospodářských výsledků Citigroup, kde velkým zklamáním byly výnosy z obchodování s dluhopisy, které výrazně zaostaly za očekáváními. Akcie banky zprvu zamířily do mínusu, nicméně poměrně rychle se ze ztrát otřepaly a nakonec si polepšily o čtyři procenta. Čistý zisk ve výši 1,61 USD na akcii překonal očekávání. Jednou z nejpodstatnějších firemní událostí včera bylo to, že se americký dodavatel elektřiny a plynu PG&E chystá požádat o bankrotovou ochranu před věřiteli, protože kvůli požárům v letech 2017 a 2018 čelí obrovským nákladům. Jeho akcie během včerejšího obchodování spadly o více jak polovinu své hodnoty. To bylo i důvodem, proč sektor utilit včera celkově ztratil 2,2 % a byl jednoznačně nejhorším odvětvím.

Po včerejších výprodejích otevřely akcie v asijsko-pacifickém regionu opět v zeleném. Zisky přitom nejsou nemalé, když v mnoha případech převyšují jedno procento. Nejvíce se daří akciím obchodovaným v Hongkongu (+1,8 %) a podobné zisky si připisuje i čínský index CSI 300. Investorům se vrátila chuť investovat do akcií v reakci na to, že čínští politici připravují další opatření na podporu zpomalujícího hospodářského růstu. Vláda nyní plánuje snížení zdanění pro malé podniky a průmyslový sektor. Oslabující jen pak pomohl japonským akciím, které zejména díky technologickým firmám a průmyslovým podnikům celkově přidávají necelé jedno procento. Regionální index MSCI Asia Pacific roste kolem jednoho procenta, čímž atakuje svoje šestitýdenní maximum.