Úterní obchodní seance 15. 1. 2019

Úterý 15. 1. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,36 %), S&P500 (-0,53 %) a NASDAQ (-0,94 %).

Evropa: DAX (-0,29 %), FTSE 100 (-0,91 %) CAC40 (-0,39 %).

Čína: Hang Seng (+1,74 %), Shanghai Comp. (-0,71 %), CSI 300 (+1,96 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,96 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Obchodní bilance (listopad)

USA: (14:30) – Indexy cen výrobců PPI (prosinec)

ECB: (16:00) – Mario Draghi (Annual Report – Štrasburk)

-----------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. -6,27 M

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy první obchodní seanci nového týdne zakončily v červeném, když nečekaný propad čínského vývozu oživil obavy ze zpomalení globální ekonomiky. Nejhůře si vedly technologické firmy, pro které je čínský trh velice důležitý. Volatilita na trzích však zůstala na nízké úrovni. Ceny ropy propadly v reakci na údaje o čínském zahraničním obchodu. Čína je druhým největším spotřebitelem ropy na světě a trh se obává zpomalení poptávky po ropě. Ceny ropy tedy táhnou dolů vyhlídky na oslabení hospodářského růstu v Číně.

Úterní obchodování přinese minimum zajímavých makrodat, ale i tak se dočkáme několika velmi důležitých momentů. V 16 hod. by měl promluvit v evropském parlamentu Mario Draghi a trh čeká na jakékoli holubičí komentáře, jež by reagovaly na slabší ekonomická data, která v poslední době přicházejí z Evropy. Večer se pak hlasuje v britském parlamentu o brexitu, kde by dohoda Theresy Mayové na vystoupení z EU měla být poslanci odmítnuta. Dnešním dnem pokračuje výsledková sezóna v USA. V pondělí výsledky oznámila především banka Citigroup (+3,95 %).

Výsledková sezóna 4Q 2018 - Delta Air Lines (DAL), JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), United Continental (UAL).