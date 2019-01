Británii čeká klíčové rozhodnutí o brexitu. Dotkne se 100 tisíc Čechů

Britskou premiérku Theresu Mayovou a s ní i celou zemi čeká den D. Poslance Dolní komory britského parlamentu čeká dramatické hlasování o dohodě s Bruselem o brexitu. Očekává se, že ji poslanci neschválí. Přečtěte si, co bude následovat. Po dlouhých měsících vyjednávání britské a unijní strany předloží v úterý večer Mayová dosaženou dohodu. Návrh upravuje vztahy Velké Británie a Evropské unie po brexitu, který by měl nastat 29. března. O dohodě by měli zákonodárci hlasovat ve 20:00 našeho času. Šance na to, že premiérka návrh prosadí a poslanci ji schválí, je ale minimální. Zatímco Mayová tvrdí, že jiné dohody s Bruselem nejde dosáhnout, opoziční labouristé s tím nesouhlasí. Na jejich stranu se přidala také asi stovka konzervativců, píše portál BBC. Pokud poslanci návrh neschválí, bude mít kabinet Mayové čas do pondělka, aby předložil jinou dohodu. Už nyní je ale jasné, že za pět dní nemůže premiérka dosáhnout velkých změn při jednání s Bruselem. Porážku Mayové už podle kuloárních zpráv čeká i sedmadvacítka. Bez odsouhlasené dohody nastane na konci března tzv. tvrdý brexit. Británie by pak Unii opustila ze dne na den a rázem by také přestala platit většina pravidel. Na hranicích by se zavedly kontroly, někteří obyvatelé EU by potřebovali vízum a neplatily by ani opatření ohledně vzájemného obchodu.

Podle některých britských médií bude Mayová v Dolní sněmovně usilovat o opakované hlasování o dohodě. Bude údajně spoléhat na to, že některé poslance vyděsí představa divokého brexitu a "přijdou k rozumu". Pokud by pak návrh schválili, bude do konce roku 2020 následovat přechodné období, po které budou platit stejná pravidla.

Opoziční labouristé mohou také vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Následovaly by předčasné volby, po kterých by se sice změnilo složení sněmovny, Mayová by ale mohla přijít o rozhodující slovo. Poslední možností je odsunutí odchodu Británie z EU, nejspíše na červenec.

České ministerstvo zahraničí uvedlo, že se brexit dotkne asi 100 tisíc Čechů žijících v Británii. Číslo může být ještě vyšší, v současnosti není přesný počet znám. Naproti tomu Britů v Česku žije zhruba pět tisíc. Zatím není jasné, co by pro obě strany znamenal tvrdý brexit.