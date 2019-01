Britští poslanci smlouvu o brexitu podle všeho napoprvé neschválí (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlasování o brexitu dnes bude tou absolutně nejsledovanější událostí a to i přesto, že jeho výsledek je téměř jistý. Pozornost se nevyhne také statistikám z Německa, kde se ukáže, jestli skutečně byla německá ekonomika ve druhém pololetí v recesi. Obě tyto události budou zásadní i pro měny v regionu.

Německý růst vloni výrazně zvolnil

Nejsledovanější událostí bude dnes hlasování britského parlamentu o brexitu. Nicméně se jedná o drama v podstatě s předem známým koncem. Smlouva bude s nejvyšší pravděpodobností dolní sněmovnou odmítnuta a předsedkyně vlády Theresa Mayová bude povinna přijít s náhradním plánem. Více jsme předpokládaný postup brexitu popsali zde: http://bit.ly/2Rlygt3.

V Německu bude zveřejněn výsledek HDP za celý loňský rok. Jedná se o kalendářně neočištěná čísla, která podléhají revizi. Nicméně i tak naznačí, jestli se největší evropská ekonomika dostala ve druhém pololetí do recese. Vzhledem k tomu, že pro závěrečné čtvrtletí roku očekáváme růst pouze o 0,06 % mezičtvrtletně a třetí kvartál přinesl pokles o 0,2 %, je riziko relativně velké. Velmi pravděpodobně bude zaznamenána recese v průmyslovém sektoru, jehož výstup přinesl ve druhé polovině roku skutečně velmi špatné výsledky. Ani dnešní čísla podle nás ale nenasvědčují tomu, že by se výhled pro Německo výrazně zhoršoval. Trh práce je stále velmi utažený a domácí poptávka silná.

Propad v průmyslu eurem nezahýbal

Ani velmi špatný výsledek průmyslu v eurozóně včera nedokázal výrazně zahýbat s kurzem eura proti dolaru. Průmyslová produkce v zemích platících eurem v posledním čtvrtletí roku pravděpodobně klesla o více než procento, což se přenese do slabého růstu HDP. Euro se včera drželo kolem hladiny 1,147 USD/EUR. Své dnešní evropské obchodování dokonce zahájí o desetinu procenta silnější na 1,148 USD/EUR.

Polská inflace na konci roku zpomalila

Polský statistický úřad by měl dnes potvrdit prosincové zpomalení inflace. To šlo na vrub zejména cenám potravin a pohonných hmot, a tak z něj nelze vyvozovat velké závěry pro měnovou politiku. Zrychlení cenového růstu v Polsku očekáváme v na začátku roku, kdy nahoru půjdou hlavně ceny energií a potravin. Na zrychlující inflaci by pak ve druhé polovině roku měla reagovat i centrální banka svým prvním zvýšením sazeb v tomto cyklu. Na domácí scéně dnes žádná nová data zveřejněna nebudou, a tak pohyby kurzu domácí měny budou diktovat světové události v čele s hlasováním o brexitu a zveřejněním německého HDP.

Koruna si užila velmi klidný začátek týdne