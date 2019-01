Souhrn 14.1. - Evropa a USA zahajují týden poklesy, euro slabší, ropa v červeném, BCPP testovala a nakonec i udržela 1000 bodů indexu PX

12.h - Evropa klesá kvůli čínským makrům a nejistotě kolem Brexitu, euro slabší, ropa se propadá, BCPP pod 1000 body indexu PX

Hlavní zprávy dne

Pražská burza v úvodu nového týdne při podprůměrné likviditě s problémy ale přece uhájila hranici 1000 bodů indexu PX Evropské akciové trhy vstoupily do nového týdne negativně. Hlavními důvody byly především nová makra ukazující výrazné zhoršení obchodní aktivity Číny ke konci loňského roku a také zpomalení evropského průmyslu v podstatě ve všech klíčových segmentech. Negativně působí také finální nejistota kolem zítřejšího rozhodování britských poslanců o vládní verzi Brexitu a ve finále se přidal také efekt poklesu cen ropy US trhy vstoupily do nového týdne tak v červených číslech. Kromě všech výše jmenovaných důvodů se na negativní stranu mince přiklání stále trvající odstávka vládních agentur. Dnes začal také oficiálně výsledkový kolotoč pro 4Q loňského roku, který načala z velkých firem banka Citigroup . Její výsledky byly smíšené, což postupem času trh bere spíše pozitivně, protože na trhu bylo velké množství vysloveně negativních očekávání, která se v případě populární Citi zcela nepotvrdila. Euro vstoupilo do nového týdne slabší oproti dolaru patrně s ohledem na evropská makra a brexitovou nejistotu. Koruna euru mírně slabší oproti pátečním 25,55. Ropa zahájila týden oslabováním a korekcí růstu z minulého týdne. Čínský obchod v obou směrech v závěru roku silně šlápl na brzdu. Čína je největším světovým ropným dovozcem, což vzbuzuje obavy z úrovně celkové poptávky. Lehce negativně působí také komentáře OPECu směrem k Rusku, které údajně nesnižuje svou produkci v původně očekávaném tempu. BCPP dnes oslabila a testovala pevnost hranice 1000 bodů indexu PX . Nakonec tato důležitá psychologická hranice odolala. Na poklesu se podílely všechny hlavní tituly s výjimkou KB, silně pod tlakem byly především akcie O2 a Monety. Výrazně se dnes nedařilo akciím Avastu, které se svezly na negativní evropské technologické vlně.