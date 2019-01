Koruna si užila velmi klidný začátek týdne (Komentář)

Domácí měnu dnes z klidu nevyvedla ani statistika běžného účtu. Ta dopadla o něco lépe, než předpokládal trh, a navázala tak na velmi dobré údaje o zahraničním obchodě z minulého týdne. (Více jsme o běžném účtu psali zde: http://bit.ly/2D7RjP4.) Koruna se přesto obchodovala v intervalu čtyř haléřů kolem 25,57 CZK/EUR a svou domácí obchodní seanci na této úrovni i zakončuje. Polský zlotý v průběhu dne získal desetinu procenta na 4,289 PLN/EUR a maďarský forint naopak necelou desetinu procenta ztratil a obchodování uzavřel poblíž 321,5 HUF/EUR. Zítřek by mohl být na trzích o něco živější. V britském parlamentu se totiž bude probírat smlouva o brexitu. Ta velmi pravděpodobně neprojde a trhy to tuší, nicméně diskuze v parlamentu by mohla naznačit, jestli jsou britští zákonodárci nakloněni schválit dohodu v podobném znění v budoucnu. Více jsme o jednotlivých variantách brexitu psali zde: http://bit.ly/2Rlygt3.