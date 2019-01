Trhy se vzpamatovávají. Na jak dlouho?

Od konce prosince a zároveň zatím i v novém roce akcie rostou. Co se změnilo?

V prosinci jste možná zaznamenali výrazný pokles, který byl ke konci měsíce aspoň trochu napraven. Nic to však nemění na věci, že největší akciové indexy za rok 2018 skončily ve ztrátě. O to horší je, že se trh otáčel po vytvoření nového vrcholu. Stále se může jednat pouze o korekci.

V předchozích článcích jsem říkal, že jsou tu takové signály (věnoval jsem se pouze některým), které ukazují na přehřátí ekonomiky. Přesto jsem se přikláněl k názoru, že se jedná zatím jen o logickou korekci po velkém růstu, a že na "oficiální krizi" se musí stát něco významnějšího. Je pravděpodobné, že recesi (resp. zpomalení ekonomiky) se nevyhneme, ale nemusí to znamenat jednoznačně krizi (tento pojem se často zaměňuje).

V prosinci jsme mohli vidět, co dokáže způsobit panika na trzích, navíc pokud tomu fundamenty situaci nahrávají. Zvyšovaly se sazby, Trump ostře kritizoval FED, obchodní válka, ale i Brexit, Řecko a Itálie byly a jsou problémy, které v očích investorů způsobují nejistotu. Oprávněně ...

Z těchto faktorů má FED asi největší váhu (v globálu) a jeho rétorika je velmi důležitá. Když z původně plánovaného trojitého zvyšování sazeb v roce 2019 upustil na aktuálně zmíněné dvojité, moc se o tom nemluvilo. Je to však klíčový faktor a FED si uvědomuje jakou sílu má, a proto řídí monetární politiku opatrně. Je tu šance, že ještě zredukuje i tento počet (záleží podle stavu ekonomiky). Příliš rychlé zvyšování úrokových sazeb by mohlo celou situaci jen eskalovat a zhoršit. Na druhé straně, úrokové sazby se zvyšují, protože je ekonomika přehřátá a je potřeba ji zpomalit (např. trh s nemovitostmi, které i u nás dosahují nepřiměřeně rekordních čísel).

Poslední dny však trh roste, a to i díky dobrým číslům z trhu práce. Konkrétně z velmi vysoké zaměstnanosti (lepší čísla, než se očekávalo). To však může také znamenat i korekci směrem nahoru, protože to, co jsme viděli v prosinci, tedy prudký pád, který byl až příliš rychlý, může znamenat, že si trh potřeboval pouze trochu "odpočinout".

Ve včerejším (čtvrtečním) prohlášení ohledně výhledu monetární politiky se místopředseda Richard H. Clarida vyjádřil, že ekonomický růst by měl pokračovat podobně jako v roce 2018. Když ekonomika bude růst až do července 2019 takovýmto tempem, bude to představovat nejdelší expanzi v americké historii.

Níže přikládám zajímavou vizualizaci, která měří délku expanzí.

Zdroj: Bloomberg.com (listopad).

Z technického hlediska, resp. z pohledu obchodníka, je situace na amerických ind'exec'h stále v rostoucím trendu, ale někteří analytici se začínají shodovat, že se situace začíná otáčet. Ano, ekonomika roste, ale podívejme se na takový německý index DE 30 (DAX), který od svého vrcholu postupně klesá už téměř rok. To jsou věci, které nás doběhnou. Např. takový automobilový sektor, který je jeden z nejzranitelnějších, protože je velmi náchylný na ekonomický výhled, poptávku a výrobu. Zhoršené výsledky přijdou časem a do té doby se trh může pohybovat do strany i několik měsíců.