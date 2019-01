US desítky vstupují do formace "death cross", což předznamenává další pokles výnosů

US 10 vládní dluhopis v pátek utvořil obávanou technickou formaci přezdívanou jako "death cross" signalizující obvykle další problémy daného aktiva.Padesátidenní vážený průměr výnosu amerických "desítek" v pátek poklesl pod 200denní průměr.Výnosy US dluhopisů na začátku podzimu stoupaly na nebezpečné úrovně (jejich ceny klesaly). Celkové zhoršení sentimentu na akciových trzích v průběhu 4Q trend změnilo a zájem o dluhopisy přiměl výnosy k ozdravnému poklesu. Ten ovšem znamená zvýšení zájmu o dluhové instrumenty, což naznačuje snižující se důvěru v akciová aktiva.Podle analytiků je současný sentiment na trhu vyrovnaný a množiny investorů očekávajících zhoršení ekonomické situace nebo naopak její zlepšení jsou vcelku vyrovnané. Podle odhadů bude pro zmíněné "desítky" klíčovou úrovní hranice 2,5%, která by mohla být dnem. Aktuálně se výnos "desítek" pohybuje těsně pod 2,7%. Loni v říjnu výnos vrcholil na 3,26%.