AČSS: Hluboko do kapsy? 5 tipů, jak si udělat v novém roce pořádek v peněžence

Zhubnout, přestat s kouřením nebo zlepšit svou angličtinu – námětů na tradiční novoroční předsevzetí existuje mnoho. Co si ale jako cíl pro letošní rok stanovit zlepšení finanční situace? Ledaskomu to pomůže více než pět kilo dole či pár vět v cizím jazyce. Zkuste příští rok začít dodržovat těchto šest pravidel a připravit se na lepší finanční budoucnost.

1. Udělejte si inventuru svých financí

Začněte rok s tím, že si uděláte ve svých osobních financích přehled. Sepište si někam všechny své předpokládané příjmy, pravidelné výdaje, dluhy či další útraty, o kterých víte s předstihem, jako jsou dovolené, oslavy narozenin či příští Vánoce. Získáte tak představu, kolik peněz vám který měsíc zbude na účtu. A od toho se budou odvíjet vaše další plány.

2. Využívejte technologie

Chytrý telefon má dnes už každý. Nebojte se ho proto použít při každodenním hlídání pohybu svých peněz. Osvědčily se například aplikace v chytrých telefonech, které vám náklady a výdaje značně zpřehlední. Uživatel si v nich nastaví limitní částku, kterou může za den utratit. Když pak hranici překročí, mobilní telefon ho upozorní. Také dobře poslouží, pokud se vám nechtějí skladovat štosy papírových účtenek. Jednoduše je naskenujte a uložte elektronicky. Méně sofistikovaným, ale stejně účinným pomocníkem jsou tabulky v Excelu.

3. Dejte si pozor na opomenuté platby

Půjčujeme si na auto, na laptop, na dovolenou, na svatbu. Dluhy bohužel ke každodennímu životu často patří, stejně tak jako pravidelné placení služeb. Také u těchto obou případů dbejte zvýšené pozornosti. Je nutné mít na paměti, kolik a jak často musíte zaplatit. U více či méně pravidelných plateb, jako například čtvrtletní úhrady internetového připojení, si zřiďte trvalé příkazy nebo alespoň připomínky do kalendáře. Nebudete na ně muset myslet a nestane se tedy, že se s platbou opozdíte, či na ni dokonce úplně zapomenete. Ve schránce by totiž přistála upomínka – a jak už to bývá, obohacená o nějakou nemalou pokutu. A to jsou další výdaje navíc, kterým se chcete vyhnout.

4. Korunka ke korunce aneb ohlídejte skryté výdaje

Netřeba připomínat lidové přísloví, že „kdo šetří, má za tři“. Pravidelné odkládání alespoň 10 procent svých čistých příjmů by mělo být samozřejmostí. Aby se vám ušetřené částky ještě zvedly, zaměřte se na platby služeb, které sice dlouhodobě nevyužíváte, ale zatím jste se nerozhoupali k jejich zrušení. Odebíráte drahý časopis, z nějž s bídou přečtete jeden článek? Držíte si pevnou linku, na kterou stejně zavolá jenom jednou za rok vzdálená teta ze čtvrtého kolene? Platíte si členství ve fitku, přestože chodíte po večerech běhat zadarmo do parku? Možná se to zdá jako drobnosti, ale když se sečtou dohromady, dá se na nich měsíčně ušetřit až pár stovek, nebo dokonce tisíc.

5. Naordinujte si den bez útrat

Nic si nenalhávejme – je to opravdová výzva. Na jejím konci však stojí příjemný pocit z ušetřených peněz. Řeč je o dni bez útraty, anglicky „no spend day“. Pomůže jednak při běžném spoření, perfektně se ale hodí i pro zotavení vaší finanční situace po velkém vydání, třeba po dovolené nebo nákladné opravě rozbité pračky. Jak to funguje? „Prostě si na pár dnů v měsíci zakážu utrácet za drobnosti či zbytečné výdaje. Přinesu si do práce vlastní oběd, na film se podívám raději doma než v kině a předraženou kavárnu pro jednou minu bez povšimnutí. Rozhodně se vyplatí nechat v tu chvíli kartu doma,“ říká třicetiletá Anna, která si koncept „no spend day“ přivezla z pobytu v Americe. Po tak náročném úkolu podle ní přijdete na jeden důležitý poznatek – uvědomíte si, kolik ve skutečnosti nepotřebných věcí umíte oželet. A to se počítá.

6. Zamyslete se nad tím, co bude za pět a více let