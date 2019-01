Citigroup (-0,7 %) zahajuje výsledkovou sezónu zklamáním

Citigroup poskytla trhu první letmý pohled na to, jak si velké banky na Wall Street vedly v závěru loňského roku. A pohled to není pěkný. Výnos z obchodování s pevnými výnosy se ve čtvrtém čtvrtletí propadl o 21 % na nejnižší úroveň za sedm let. Trhy v závěru loňského roku hodně kolísaly a klienti se drželi při zdi. Akcie banky klesají v premarketu o 0,7 %, ztráty ale postupně redukují.

Výnos v divizi obchodování na trzích s dluhopisy, měnami a komoditami dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 1,94 miliardy USD, a poprvé od posledního kvartálu roku 2011 se propadl pod 2 miliardy dolarů. Tržní odhad pro loňské čtvrté čtvrtletí byl 2,23 miliardy.

Čistý zisk za poslední tři měsíce loňského roku dosáhl 4,3 miliardy dolarů, tedy 1,64 USD na akcii, při příjmech 17,1 miliardy dolarů versus odhadovaným 17,5 miliardy dolarů. Bez jednorázového příspěvku souvisejícího s daněmi Citi hospodařila se ziskem 1,61 USD za akcii při tržním odhadu 1,55 USD.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 nicméně banka hospodařila s čistou ztrátou 18,9 miliardy dolarů.