S hrozbou recese se investoři stále více upínají k dluhopisům

Navzdory oživení trhů v posledních dnech jsou si investoři stále více vědomi, že se posouváme směrem k recesi. Snaží se proto diverzifikovat. Dluhopisy mohou být jejich první volbou.

Letos jsme na finančních trzích neviděli nic takového jako tradiční novoroční růst. Musím proto přiznat, že jsme nečekali, že se trhy ještě dokážou oživit. Avšak šéfovi Fedu, Jerome Powellovi, se to podařilo. Opět můžeme začít dýchat a doufat.

Je však třeba dodat, že oživení trhů, které zde máme v posledních dnech, bylo vyvoláno pouze tržními očekáváními. Investoři předpokládají, že Fed zastaví zvyšování sazeb, nebo dokonce dojde, kvůli globálnímu zpomalení a padajícím akciovým trhům, k uvolnění politiky centrální banky. Investoři však ignorují, že současný ekonomický cyklus začal již před velmi dlouhou dobou a jednoho dne musí skončit.

Jedinou relevantní otázkou proto v současnosti je: Jak daleko od recese se nacházíme?

Nedávné vyjádření šéfa Fedu znamenají dlouho očekávané akceptování tržní reality. To, že připustil flexibilitu při rozhodování, naznačuje fakt, že centrální banka bude v budoucnu pečlivě zvažovat všechna dostupná data, předtím než rozhodne. J. Powell nyní vyznívá jako bankéř, který se drží při zemi. Je to však pravda?

Kdo nás zachrání před recesí?

Myslím si, že Fed má jen velmi malou kontrolu nad tím, co bude následovat. Ke škodám již bohužel došlo, přičemž vše, co se Fed rozhodne udělat, bude mít za cíl oddálit recesi. Vyhnout se jí však s největší pravděpodobností nedokážeme.

Loni byly dvěma hlavními faktory, které ovlivňovaly trhy, monetární politika centrální banky a hrozby plynoucí z obchodní války mezi USA a Čínou. Tento rok bude ještě větší roli hrát globální ekonomické zpomalení. Avšak na rozdíl od monetární politiky a obchodní války, na tento problém neexistuje žádné rychlé a účinné řešení.

Investoři se musí obrnit trpělivostí a pochopit, že neexistuje nikdo jako Fed, ECB, či Bank of Japan, kdo by mohl zvrátit chod věcí. Ve chvíli, kdy se součinnost centrálních bank, politiků a ekonomiky začne dostávat z rovnováhy, bude to znamenat příchod recese.

Nemusíme hned začít panikařit. Tento stav jen přichází, takže máme dostatek času pro reorganizaci svého portfolia s cílem diverzifikovat ho a vytvořit dostatečný polštář. Nejdůležitější je pochopit, odkud přicházejí rizika a kde leží příležitosti. Poté už stačí „pouze“ učinit správné rozhodnutí.

Vzroste zájem o dluhopisy?

Myslím si například, že dluhopisový trh nabízí řadu zajímavých příležitostí. Dluhopisy kromě toho nabízejí východisko ze situace, kdy akcie budou pravděpodobně zvýšenou volatilitou postiženy nejvíce. Speciální prémii mohou poskytnout dluhopisy s krátkou splatností, do tří let. Ve chvíli splatnosti už totiž může být po výrazné korekci, což dá investorům příležitost investovat do aktiv, které mezitím zlevní.

Zvláště zajímavě se jeví americké korporátní dluhopisy, zejména při pohledu na jejich rostoucí spready oproti vládním pokladním poukázkám. Například investiční dluhopisy se spreadem 150 bazických bodů mohou přinést slušný čtyřprocentní výnos.

Šťavnatý výnos můžeme najít v podhodnocených odvětvích, jako například ve výrobě automobilů. Producenti aut byli nepříjemně oslabení obavami z obchodní války mezi USA a Čínou. Pokud je však pravdou, že se blížíme k řešení tohoto problému, můžeme očekávat, že tento sektor se stabilizuje. A to i v případě, že celá ekonomika bude zpomalovat.

Obava z propadu do spekulativního pásma

Jsou zde například dluhopisy Ford Motor se splatností v říjnu 2021, které nabízejí výnos 270 bazických bodů nad výnosy vládních poukázek. To by znamenalo výnos 5,24 procenta pouze dva roky a deset měsíců před splatností. Investoři, kteří hledají kratší splatnost, mohou využít dluhopisy Ford Motor se splatností v lednu 2020 s výnosem 4,4 procenta. Dluhopisy přitom mají „trojbéčkový“ rating, tedy jsou stále v investičním pásmu.

Rizikem však je, že pokud by obchodní válka dále eskalovala. Tyto dluhopisy se propadnou do spekulativního pásma. To je důvodem, pro který se investoři velmi neobávají high-yield dluhopisů (v spekulativním pásmu), i přesto, že v případě zhoršení tržních podmínek se nejistota dotkne všech typů dluhopisů. High-yield dluhopisy už jsou totiž považovány za rizikovější, a proto paradoxně méně citlivé na posun ratingu, na rozdíl od dluhopisů s investičním ratingem.

Tak například dluhopisy Fiat Chrysler, které jsou již v spekulativním pásmu, mají nižší výnos než Ford. Emise Fiat splatná v dubnu příštího roku nabízí spread pouze 175 bodů, tedy celkový výnos 4,3 procenta.

Tento rozdíl je dalším důkazem toho, že investoři a trhy se obávají příchodu recese. Zohlednit to při tržních rozhodnutích není předčasné, ale nezbytné.



O autorovi:

Althea Spinozzi je obchodníkem v Saxo Bank a specializuje se na dluhopisy. Působí v globálním prodejním týmu.

Althea Spinozzi začala v Saxo Bank pracovat v roce 2017 jako specialistka na dluhopisy. Vytváří průzkumy dluhopisů a spolupracuje přímo s klienty, kterým pomáhá vybírat dluhopisy a obchodovat s nimi. Vzhledem k tomu, že má široké znalosti pákového dluhového efektu, zaměřuje se hlavně na dluhopisy s vysokým výnosem a na firemní dluhopisy s atraktivním poměrem rizika a výnosu. Althea má v oblasti finančních služeb sedmiletou zkušenost, zejména v oblasti dluhopisů a platforem.

Před svým nástupem do Saxo Bank pracovala v týmu Leveraged Loan v Royal Bank of Scotland a předtím s týmem Institutional Fixed Income v Mitsubishi UFJ v Londýně nebo v týmu Platform Sales v Bloomberg LP.

Althea k obchodování s dluhopisy přistupuje velmi aktivně a zaměřuje se na maximalizaci celkových výnosů. Althea má titul MSc v oblasti managementu rozvoje z londýnské School of Economics a bakalářský titul v oblasti mezinárodního obchodu z bostonské Northeastern University. Althea má FCA certifikát CF30.