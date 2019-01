12.h - Evropa klesá kvůli čínským makrům a nejistotě kolem Brexitu, euro slabší, ropa se propadá, BCPP pod 1000 body indexu PX

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne v negativní náladě pramenící především z celkového růstu nejistoty kolem Brexitu a na základě čínských makroekonomických zpráv o poklesu růstu tempa tamního vývozu a dovozu na konci roku. V této souvislosti výrazně oslabuje technologický sektor. Korekce na ropě tlačí dolu energie Euro dopoledne vstupuje do nového týdne vůči dolaru slabší. Koruna euru pod úrovní 25,6. Ropa dopoledne výrazněji koriguje růst z minulého týdne. Čínský obchod v obou směrech v závěru roku silně šlápl na brzdu. Čína je největším světovým ropným dovozcem, což vzbuzuje obavy z úrovně celkové poptávky. Lehce negativně působí také komentáře OPECu směrem k Rusku, které údajně nesnižuje svou produkci v původně očekávaném tempu. BCPP vstupuj do nového týdne pod silnějším tlakem. Index PX klesá pod hranici 1000 bodů. Hlavní slovo má silnější tlak na akcie Erste , kromě KB se ale nedaří všem hlavním titulům. Silnou korekcí prochází akcie Avastu vzhledem k tomu, že evropský pokles do značné míry táhne sektor technologií.