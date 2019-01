Barkindo (OPEC) vidí optimisticky snahy po stabilizaci trhu v r. 2019. Rizikem je obchodní válka

Generální tajemník ropného kartelu OPEC Mohammed Barkindo o víkendu uvedl, že je optimistický ve výhledu na stabilizaci ropného trhu v tomto roce. Hlavním rizikem pro jeho splnění je negativní vliv obchodní války USA s Čínou na celkovou úroveň poptávky na asijských trzích, jež jsou z celosvětového pohledu hlavním odbytištěm ropy Podle Barkinda poměrně dlouhé období synchronizovaného ekonomického růstu ve světě souviselo mimo jiné s růstem vzájemného mezinárodního obchodu. Jakékoli negativní zásahy v tomto smyslu musí celkem logicky ovlivnit také finální ekonomický růst a to se zase promítne do celkového poklesu poptávky po ropě.Z pohledu OPECu jsou hlavními tahouny světové poptávky země jako Čína a Indie. Z tohoto důvodu kartel věnuje vývoji obchodní války prvně jmenované země s USA velkou pozornost.Podle Barkinda je kartel v této otázce lehce optimistický a věří v překonání problémů, protože obě strany sporu chtějí celý problém vyřešit.Čína je hlavním světovým ropným dovozcem s podílem 18,6% v roce 2017. U Indie se odhaduje, že její ropná poptávka předčí tu čínskou do roku 2024.