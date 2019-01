Kalamita v Alpách uvěznila tisíce turistů. Hrozí laviny i povodně

V německých i v rakouských Alpách hlásí enormní množství sněhu, na většině míst v hrozí nejvyšší lavinové nebezpečí. Očekává se další přívalové sněžení, na některých místech napadnou až dva metry. Některá lyžařská střediska jsou zcela odříznuta od světa.

V neděli v německém alpském podhůří a rakouských Alpách opět enormně sněžilo, i v těchto dnech hrozí velké nebezpečí pádu lavin. Podle webu daswetter.com se může situace v následujících 48 hodinách zhoršit. V rakouských Alpách se očekávají vichřice a husté sněžení, meteorologové očekávají víc než metr nového sněhu, na některých místech až dva metry.





Sníh v Rakousku

Na většině území rakouských spolkových zemích Tyrolsko a Vorarlbersko dnes po víkendovém snížení opět vyhlásili pátý, tedy nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Týká se to i tyrolské metropole Innsbruck. Ve Vorarlbersku, které leží v nejzápadnější části Rakouska, napadlo přes noc 65 centimetrů až metr sněhu. Dalších až 50 centimetrů by mohlo napadnout dnes. Nejvyšší lavinové nebezpečí stále platí také v oblasti Vysokých Taur a ve spolkové zemi Salcbursko.

Rakouští meteorologové přitom očekávají, že se dnes v některých částech Tyrolska a Vorarlberska oteplí až na pět stupňů. "S tímto oteplením výrazně stoupá pravděpodobnost, že se uvolní spontánní laviny především ve středních a vyšších polohách," uvedli.

Druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí nadále platí v Horních Rakousech, kde se zlepšení očekává až za několik dní. Do turisty oblíbených městeček Hallstatt a Obertraun v Solné komoře se opět nelze dostat po silnici a přístupné jsou pouze vlakem či lodí po jezeře. Zcela odříznuté od světa je dolnorakouské středisko Hochkar, kde je uvězněno sněhem asi 180 lidí.

Dnes ráno zasypala lavina hotel v lyžařském středisku Balderschwang jižně od Kemptenu. Ačkoli sníh prorazil okna a pronikl až do budovy, nikdo zranění neutrpěl. Kvůli možnosti další laviny ale zatím není možné začít s odklízením sněhu. Ve středisku Balderschwang je nyní kvůli uzavřeným silnicím uvězněno asi 1300 lidí.

Situace v Alpách trápí i české turisty. "Během uplynulého víkendu jsme museli řešit přesun některých klientů, kteří se kvůli přívalům sněhu a uzavřené silnici nemohli do hotelu vůbec dostat. Zařídili jsme jim tedy bezplatnou změnu zájezdu a přesunuli je do jiného střediska, kde je situace klidnější. Situace ohledně uzavírek silnic a jiných omezení se momentálně velmi rychle mění, proto jsme ve spojení přímo s našimi partnery v Rakousku, abychom v případě potřeby mohli pružně reagovat. V následujících dnech by už se ale počasí snad mělo uklidnit," vyjádřil se mluvčí cestovní skupiny FISCHER Jan Bezděk.