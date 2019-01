Běžný účet dosahuje přebytku díky silnému obchodu (Komentář)

Po nečekaně dobrém výsledku statistiky obchodní bilance za listopad se k dobrým datům dnes přidává i běžný účet. Ten v předposledním měsíci loňského roku dosáhnul přebytku ve výši 8,7 mld. CZK . Výborné saldo obchodu se zbožím a službami (36,7 mld. CZK) částečně vyrovnával deficit bilance primárních důchodů. Jeho podstatnou část tvoří odliv dividend, který v listopadu dosáhnul 17,8 mld. CZK. Navíc v listopadu Česká republika poslala 3,8 mld. CZK do rozpočtu EU, které se započítaly do bilance primárních a sekundárních důchodů. V kumulativním vyjádření za celý kalendářní rok dosahoval vloni v listopadu běžný účet nižšího přebytku než v roce 2017. Nicméně i tak to vypadá, že i za celý rok 2018 zůstane v přebytku. Potvrzuje se tedy, že vnější pozice domácí ekonomiky zůstává silná.