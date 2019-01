Tento týden startuje naplno výsledková sezóna v USA - už dne začínají velké banky

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie zahájí nový týden propadem.

Dnešek přinese průmyslovou výrobu za eurozónu. Jinak však začátek týdne vyjde naprázdno. V jeho průběhu budou zveřejněna důležitá čísla o amerických maloobchodních tržbách, průmyslové výrobě nebo vývoj na trhu nemovitostí. Na starém kontinentě za zmínku určitě stojí spotřebitelská inflace nebo první odhad růstu HDP za celý loňský rok v Německu. Pozornost trhů bude upřena i na jednání o podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie.

Société Générale snížila doporučení pro akcie francouzského distributora vody Veolia Environnement na Držet a pro jeho konkurenta Suez na Prodat.

Výsledky hospodaření dnes zveřejní americká banka Citigroup.

Obchodování na zámořských trzích

Závěr minulého týdne nakonec výrazné pohyby na americkém akciovém trhu nepřinesl. Index S&P 500 uzavřel jen jednu setinu procenta pod svým čtvrtečním kurzem. Podařilo se mu tak vymazat ztráty z počátku seance, které dosahovaly více jak 0,7 %. Dařilo se především defenzivním titulům, když farmaceutické společnosti přidaly třetinu procenta, nebo maloobchodním řetězcům se ziskem 0,3 %. Naproti tomu klesající ceny ropy stály za propadem energetických společností, které přišly o 0,6 %.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu se v průběhu dnešního rána neslo ve špatné náladě. Tu do velké míry navodily statistiky o čínské obchodní bilanci, když propady exportů a importů byly nejhlubší od roku 2016. Všechny indexy v regionu se tak nacházejí v červeném. Nejhůře se daří akciím obchodovaným v Hongkongu, kde burza padá o 1,5 %. Okolo 0,7 % ztrácejí pevninské indexy v Šanghaji a Šenčenu. Podobný vývoj je patrný i v Indii nebo Indonésii.

Tento týden se naplno rozjíždí výsledková sezóna. Tradičně na jejím počátku reportují americké banky, dnes konkrétně Citigroup. Na základě konsensu společnosti Refinitiv by společnosti v rámci indexu S&P 500 měly vykázat růst čistého zisku o 14,7 % a tržeb o 5,8 %. Opět by premianty měly být energetické společnosti. Naopak odhady analytiků nepřejí síťovým odvětvím, v rámci nichž by firmy měly reportovat pokles čistého zisku i tržeb o 9,1 %, respektive 2,8 %. Čistý zisk evropských akcií v rámci indexu Stoxx 600 by se měl meziročně zvýšit o 7,1 %. Tržby by měly růst o 4,5 %. I zde by se nejvyšší dynamikou měly pyšnit energetické společnosti. Nejslabší dynamiku by měli zaznamenat prodejci cyklického spotřebního zboží, jejichž zisk by měl spadnout o 16,4 % a tržby o 0,4 %. Propad zisku je pak očekáván ještě pro telekomunikační firmy a průmyslové podniky.