Rozbřesk: Týden ve znamení brexitu a mizerného evropského průmyslu

Čeká nás týden, kdy si politika může s trhy opět pohrát. Na prvním místě budou evropské trhy sledovat především úterní hlasování o brexitu. Soudě podle posledního vývoje se zdá, že šance Theresy Mayové jsou v tomto hlasování mizivé. Pro investory ale bude klíčové, zda ustojí pozici premiérky a zda zesílí opoziční tábor volající po novém referendu.

To je jeden z mála faktorů, který by mohl hrát Therese Mayové do karet, pokud by ve finále zlomil vnitřní opozici vůči sjednané dohodě o brexitu uvnitř vlastní strany. Je ale pravda, že čas se krátí a vše legislativně stihnout do konce března nemusí být úplně jednoduché. Je sice možné, že EU schválí Británii technické natažení termínu pro odchod, ale to asi “pouze” v případě, že na britské politické scéně bude jasný konsensus a bude potřebovat pár týdnů navíc na implementaci…



I proto tento týden pravděpodobně nebudou evropská aktiva naladěna na pozitivní vlnu. Dnes rozhodně nepomohou mizerná čísla z evropského průmyslu - ta po velice špatných číslech z Německa i z Francie, pravděpodobně zaznamenají v listopadu výrazný propad. Naše nowcasty doplněné o detaily německých a francouzských čísel tak v tuto chvíli ukazují pravděpodobnost poklesu německé ekonomiky ke konci roku více než 40 % (u Francie více než 20 %).



A globální náladě na začátku týdne nepomohou asi ani čínská čísla, která ukazují na výrazné meziroční propady jak vývozů, tak především dovozů. Na druhou stranu čínská administrativa v uplynulém týdnu překvapila poměrně rozsáhlým seznamem stimulačních opatření na podporu ekonomiky a současně zatím vypadají pozitivně probíhající jednání mezi Čínou a Spojenými státy.



Riziková aktiva v tomto týdnu mohou možná také lehce ocenit další spíše holubičí výroky z amerického Fedu a také rozjíždějící se výsledkovou sezónu v USA (stále se čekají velice slušné zisky).



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna si na závěr týdne užívala stále relativně klidnou náladu na globálních trzích a doznívání jestřábích komentářů z ČNB. I Oldřich Dědek (jedna z největších holubic v bankovní radě) nakonec přiznal, že je zapotřebí ještě zvyšovat úrokové sazby (i když opatrně)… EUR/CZK se tak pomalu posunuje do blízkosti technické hranice v okolí 25,50.



Zahraniční forex

Hlasování o brexitu v britském parlamentu, pokračující uzavírka americké vlády a znovu i téma obchodních válek budou hlavními faktory determinující obchodování s hlavními měnami v tomto týdnu. Jeho samotný začátek přináší nové body pro dolar, neboť Čína zveřejnila data za zahraniční obchod, která jednak ukázala na propadající se dovoz (v prosinci meziročně o 7,6 %) a jednak na to, že obchodní přebytek s USA dosáhl nového rekordu. To bude voda na mlýn prezidentu Trumpovi, který může vůči Číně razit agresivnější protekcionismus. Takové prostředí bude globálně nahrávat spíše dolaru a tlačit EUR/USD níže.



Ropa

Přestože minulý týden zakončila ropa Brent růstem o solidních 6 %, dnes zahájila obchodování poklesem zpět pod 60 USD/barel. Hlavním důvodem jsou slabá čísla z Číny, kde v prosinci výrazně propadly jak importy (meziročně -7,6 %), tak exporty (meziročně -4,4 %) zboží a služeb. Jedná se o další signál zpomalování růstu ve druhé největší ekonomice světa (a největším dovozci ropy na světě), jenž může sabotovat úsilí kartelu OPEC dále zvyšovat cenu ropy.



Tento týden bude trh věnovat zvýšenou pozornost především pravidelným měsíčním reportům, se kterými vyrukují tři nejvýznamnější ropné agentury, tj. EIA v úterý, OPEC ve čtvrtek a IEA v pátek. Na řadu pak samozřejmě přijdou i čísla k zásobám (úterý API a ve středu EIA), stejně jako o aktivitě amerických těžařů (pátek Baker Hughes).