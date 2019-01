Ranní glosa: Týden ve znamení brexitu a mizerného evropského průmyslu

Čeká nás týden, kdy si politika může s trhy opět pohrát. Na prvním místě budou evropské trhy sledovat především úterní hlasování o brexitu . Soudě podle posledního vývoje se zdá, že šance Theresy Mayové jsou v tomto hlasování mizivé. Pro investory ale bude klíčové, zda ustojí pozici premiérky a zda zesílí opoziční tábor volající po novém referendu. To je jeden z mála faktorů, který by mohl hrát Therese Mayové do karet, pokud by ve finále zlomil vnitřní opozici vůči sjednané dohodě o brexitu uvnitř vlastní strany . Je ale pravda, že čas se krátí a vše legislativně stihnout do konce března nemusí být úplně jednoduché. Je sice možné, že EU schválí Británii technické natažení termínu pro odchod, ale to asi “pouze” v případě, že na britské politické scéně bude jasný konsensus a bude potřebovat pár týdnů navíc na implementaci…I proto tento týden pravděpodobně nebudou evropská aktiva naladěna na pozitivní vlnu. Dnes rozhodně nepomohou mizerná čísla z evropského průmyslu - ta po velice špatných číslech z Německa i z Francie, pravděpodobně zaznamenají v listopadu výrazný propad. Naše nowcasty doplněné o detaily německých a francouzských čísel tak v tuto chvíli ukazují pravděpodobnost poklesu německé ekonomiky ke konci roku více než 40 % (u Francie více než 20 %).A globální náladě na začátku týdne nepomohou asi ani čínská čísla, která ukazují na výrazné meziroční propady jak vývozů, tak především dovozů. Na druhou stranu čínská administrativa v uplynulém týdnu překvapila poměrně rozsáhlým seznamem stimulačních opatření na podporu ekonomiky a současně zatím vypadají pozitivně probíhající jednání mezi Čínou a Spojenými státy.Riziková aktiva v tomto týdnu mohou možná také lehce ocenit další spíše holubičí výroky z amerického Fedu a také rozjíždějící se výsledkovou sezónu v USA (stále se čekají velice slušné zisky).