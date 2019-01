Tereza Mayová zítra v britském parlamentu narazí

Tento týden se dočkáme dalšího dějství v brexitové tragédii. Britský parlament zřejmě zítra odmítne plán své premiérky. Zvýšená nejistota tak bude dále drtit světovou ekonomiku, ta německá zřejmě podle zítřejších dat spadla v H2 18 do technické recese. V USA se až tak nepříznivých dat bát nemusíme. Pokud totiž bude pokračovat zavření federálních úřadů, nebude je mít kdo zveřejňovat.

Německo zřejmě spadlo v H2 18 do technické recese

I když zítra britská premiérka zřejmě v parlamentu narazí, stále věříme, že brexit bude postaven na dohodě. Jaké jsou varianty dalšího vývoje, shrnujeme zde http://bit.ly/2Rlygt3.

Po listopadových datech je jasné, že německý průmysl již je v recesi. To zvyšuje pravděpodobnost, že se i ekonomika jako celek dostala ve druhé polovině loňského roku do technické recese. Z celoročního odhadu německého HDP za rok 2018 totiž bude možné odhadnout výkonnost německé ekonomiky v závěrečném čtvrtletí loňského roku. Nepředpokládáme ale, že by se recese dále prohlubovala a rozšiřovala. Robustní situace na trhu práce je příslibem solidní spotřebitelské poptávky. Nicméně inflace v eurozóně jako celku zůstává pod cílem ECB.

Levnější ropa zlevňuje vstupy do české průmyslové výroby

Slabá výkonnost německého průmyslu a PMI v pásmu kontrakce indikují, že ani polská průmyslová data za listopad nenadchnou.

Zaostřeno na dnešek

Automobilky potopily listopadový průmysl v eurozóně

Dnešní pohled na listopadový výsledek průmyslové výroby v eurozóně opravdu nebude radostný. Oproti říjnu čekáme pokles o výrazných 1,5 % m/m. A ve světle již publikovaných národních dat není divu - německý průmysl spadl o 1,9 %, italský a španělský o 1,6 %, francouzský o 1,3 % a v Irsku se propadl dokonce o 7,5 %. Zejména v Německu a Itálii je hlavním viníkem automobilový průmysl, ve Francii stojí za nižší produkcí rozšíření protestů „žlutých vest“. I když měkké indikátory naznačují určité zlepšení pro závěr roku, za celý Q4 18 se obáváme poklesu průmyslové produkce v měnové zóně o 1,1 % q/q po růstu o 0,1 % q/q v Q3 18 a +0,2 % q/q v Q2 18. Určitě jsou tak na místě obavy ze slabosti celého HDP za závěrečný kvartál loňského roku.

Americká inflace zůstává v jádrové složce robustní

Euro v závěru minulého týdne vůči dolaru neudrželo předchozí zisky, když jeho kurz spadl pod 1,150 USD/EUR a dostal se tak pod 100denní klouzavý průměr. Zveřejněná inflační data za prosinec žádný impuls nepřinesla, skončila v naprostém souladu s tržními očekáváními. Potěšily ale statistiky výdělků.

Pozitivní překvapení je u českého běžného účtu téměř jistota

Běžný účet české platební bilance zřejmě nevykáže schodek, jak jsme se při konstrukci naší předpovědi domnívali. Po zveřejnění bilance zahraničního obchodu je totiž téměř jisté, že bude vykázáno aktivum, a to poměrně značné. Exporty totiž předčily importy o výrazných více než 20 mld. CZK, jednalo se o loňský druhý nejlepší výsledek daný především silnými exporty osobních automobilů. My jsme přitom počítali s přebytkem zahraničního obchodu pouze ve výši 2,4 mld. CZK. Trhy z dnešní statistiky bude zajímat především bilance primárních důchodů odrážející přesuny zisků mezi domácí a zahraniční ekonomikou.

Letos je koruna zatím úspěšná

I když měla česká koruna vůči euru v závěru minulého týdne tendenci korigovat předchozí zisky, nakonec se kurz udržel pod hladinou 25,60 CZK/EUR. Tuzemská měna je tak letos jedinou měnou regionu, která si připisuje zisky. Polský zlotý, maďarský forint i rumunský lei jsou letos slabší. Poněkud překvapivě zatím není na českých datech patrné zpomalování německé ekonomiky, které dokonce může vyústit i v technickou recesi u českých západních sousedů. Faktem je, že české hospodářství táhne primárně domácí poptávka ve všech svých složkách – spotřebě domácností, spotřebě vlády i investicích. Sektorové účty za Q3 ukázaly, že napjatý trh práce projevující se rychlém růstu mezd nepříjemně dopadá na ziskové marže českých podniků. Ty jsou již nejnižší v historii časové řady od roku 2005 a klesají již deváté čtvrtletí v řadě. Podrobnější komentář k sektorovým účtům za Q3 18 naleznete zde http://bit.ly/2FluZDI. Radost z narůstajícího podílu práce na úkor mezd při rozdělování důchodů z hrubé přidané hodnoty mají samozřejmě domácnosti. Ty se zjevně utrácet za vánoční dárky nebály, jak ukázala statistika listopadových maloobchodních tržeb. Podrobnější komentář k jejich statistice je k nalezení zde http://bit.ly/2ACBf5Z.