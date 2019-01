Jako ve středověku. Studny vyschly, obecní cisterny lidem zamrzly

Dopady extrémního sucha, které vloni trápilo celou Českou republiku, jsou i v zimě obrovské. Své o tom ví obyvatelé Týnce nad Sázavou a přilehlých obcí. Domy, které tam nejsou a ani nemohou být připojené na obecní vodovod, jsou totiž zcela bez vody. Obyvatelé v centru města zase řeší citelné zdražování vodného i stočného. Voda obyvatelům Týnce, kteří nejsou připojení na obecní vodovod a doposud k němu ani nemají přístup, chybí ve studních i barelech, kam schraňují dešťovou vodu. Právě proto, že v některých městských částech vodovod ani není, musí si tamní domácnosti vyvrtat vlastní studny. Na ty město přispívá částkou 30 tisíc korun. Dalších v průměru 60 tisíc ale musí domácnosti doplatit, na což nemají především starší lidé. A tak jim nezbývá nic jiného, než chodit si pěšky s kýbly pro vodu na náves, kam město dvakrát týdně staví cisternu. Takto si pro vodu sám chodí i 86letý obyvatel části Pecerady, která je jednou z oblastí nejvíc postiženou obrovským suchem. "Když potřebuju vodu, tak tam musím dojít, no. Ve studně je málo, dvacet čísel... sem si to prostě musím dovézt," řekl redakci TN.cz. Problém ale nastává, když v cisterně zamrznou kohouty. To si pak obyvatelé musí vodu "půjčovat" od svých sousedů. Město plánuje na jaře vyvrtat v postižených místních částech městskou studnu, která by mohla být trvalým zdrojem vody pro obyvatele. Ti by si ale i tak museli pořád chodit pro vodu do kýble. Řešením by proto měla být výstavba městského vodovodu. "Obecní vodovod je samozřejmě složitá stavba. Týká se to v tuto chvíli čtyř místních částí, odhadované náklady jsou zhruba 250 milionů korun," prozradil TN.cz starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka. Podle něj je v město ve fázi studie a začíná projednávat územní rozhodnutí. Také bude potřeba sehnat souhlas všech vlastníků pozemků, přes které vodovod půjde. Řeší se ale také financování vodovodu. Zatím to vypadá, že část bude muset jít i z kapsy samotných odběratelů vody. "Předpokládáme spoluúčast obyvatel, kteří by se na vodovod připojovali. Dotace, bez které bychom nebyli schopni vodovod postavit, pokryje zhruba 50 % nákladů, o zbytek se musí podělit město jako investor i samotné nemovitosti," vysvětlil starosta.

Stavbu ale údajně zahájí nejdřív v roce 2022, samotná výstavba by pak měla trvat dva až tři roky. Nabízí se tak otázka, co se do té doby bude dít, pokud budou léta opět tak suchá, jako v předchozích letech.

"V tuto chvíli předpokládáme, že bychom v každé té místní části (kde jsou nedostatky vody, pozn. red.), vyvrtali městskou studnu, která by měla mít dostatek vody k tomu, aby právě náhradním způsobem byla schopná nemovitosti bez vody zásobovat. Šlo by místo současné cisterny o trvalý náhradní zdroj, kam by si obyvatelé mohli dojít se svojí nádobou," dodal Kadrnožka s tím, že studny by se měly v postižených oblastech vyvrtat už na jaře letošního roku.

Nejen odlehlejší části Týnce nad Sázavou ale řeší problémy s vodou. Postižené je i centrum města, kde sice voda díky zavedenému obecnímu vodovodu je, citelně tam ale od nového roku podražilo vodné a stočné.