Většina lidí nechce kratší pracovní dobu. Mají k tomu jasný důvod

Většina zaměstnanců by nechtěla kratší pracovní dobu. Vyplývá to z ankety pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). Naopak jsou ochotni si naložit i víc práce, pokud za to budou patřičně odměněni.

I když se české ekonomice v poslední době daří, podle zaměstnanců by to neměl být důvod ke snížení objemu práce. Ví totiž, že bez práce nejsou koláče, a že si tak v době ekonomického růstu mohou přijít na lepší peníze než doposud. Velká část lidí pak zastává názor, že za více práce by se mělo dostat více peněz. Alespoň to vyplývá z ankety agentury Ipsos pro AMSP.

Od nových technologií si zaměstnanci slibují především zvýšení efektivity, bezpečnosti na pracovišti a snížení fyzické námahy. Rozhodně si však nemyslí, že by měly být důvodem ke snížení objemu práce. Pro zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně by bylo jen 23 % lidí, zásadně proti jejímu zkracování je 43 % zaměstnanců.

Valná většina zaměstnanců (92 %) je toho názoru, že ekonomický růst by se měl využít na zvýšení mezd, i za cenu vyššího objemu práce. "Potvrzuje se, že zaměstnanci se nedají koupit sliby, že za méně práce bude více koláčů. Naši pracovníci jsou zodpovědní a nebojí se práce, dokonce jsou připraveni si jí naložit více, budou-li odpovídajícím způsobem odměněni. Je to známka jejich vyspělosti a jasný signál, že se nenechají ošálit sociálním lízátkem,“ říká předseda AMSP Karel Havlíček.

Krátká anketa: Kterou variantu byste přivítali ve své práci vy?