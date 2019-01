Víkendář: OPEC nikdy nefungoval, ale je pro všechny pohodlná zástěrka

Co mají společného americký prezident Donald Trump a bývalý prezident Jimmy Carter? The Atlantic tvrdí, že oba se rozhodli, že budou bojovat proti „bezzubému kartelu“ jménem OPEC a ne proti Saúdské Arábii, která na globálním trhu s ropou hraje klíčovou roli. A která „většinou stojí za každým důležitým rozhodnutím kartelu“. Saúdská Arábie se v roce 1973 připojila k dalším arabským zemím a uvalila ropné embargo na Spojené státy. The Atlantic již tehdy tvrdil, že OPEC nemá ve skutečnosti žádnou moc a funguje jen jako maskovací nástroj, jehož úkolem je odvést pozornost od těch, kteří skutečně rozhodují. „Saúdská Arábie byla skutečným aktivním hráčem, ale státníci po celém světě vinili téměř neexistující organizaci OPEC,“ tvrdil The Atlantic. A dnes se ptá, nakolik se situace od té doby změnila.



Ze Spojených států se v posledních letech stal „energetický titán“ a v listopadu minulého roku dokonce poprvé za řadu desetiletí vyvezly více ropy, než dovezly ze zbytku světa. Na druhou stranu ale stále platí, že k rozhodnutím týkajícím se těžby zemí OPEC fakticky nedochází ve Vídni, ale v Rijádu. Historička Ellen Wald v této souvislosti připomíná, že klíčovou roli v tom hraje saúdská společnost Aramco, která je nyní plně v rukou státu, ale během zmíněného embarga tomu tak ani zdaleka nebylo. Saúdská Arábie tehdy vlastnila pouze 25% podíl a Wald tvrdí, že Saúdové tak kvůli implementaci embarga museli jít za americkým šéfem firmy a donutit jej, aby embargo skutečně zavedl.





Saúdové pak postupně odkoupili zbytek podílu a nyní mají Aramco plně pod kontrolou. Situace se ale nezměnila v tom, že OPEC je stále „bezzubý“ a zároveň zůstává pohodlným cílem kritiky. To platilo již za Cartera, který tuto organizaci tvrdě kritizoval, což mu umožňovalo vyhnout se konkrétním krokům. Pokud by byla pozornost upřena na konkrétní zemi, musely by se dostavit reálné činy. I dnes mají Američané zafixováno, že OPEC je nepřítel, ale s jednotlivými členskými zeměmi mohou vlastně zachovávat přátelské vztahy.Pro Saúdskou Arábii jsou ovšem exporty ropy klíčové už proto, že jimi chce financovat svou strategii ekonomické diverzifikace. Ropu jako zbraň pak byla v minulosti schopná využívat pouze v době, kdy jiní exportéři z nějakého důvodu svou těžbu snížili. Nyní, když americký energetický sektor prochází boomem, je tak situace v tomto ohledu úplně jiná než v sedmdesátých letech. A Saúdská Arábie v roce 2017 také koupila největší americkou rafinérii, takže pokud by teoreticky uvalila na Spojené státy nové ropné embargo, efektivně by jej uvalila i na svá aktiva. Waldová nicméně také tvrdí, že Saúdové se po úvahách o uvedení akcií společnosti Aramco na veřejný trh nakonec rozhodli, že tento plán uloží do šuplíku. V něčem tedy uvažují stále stejně a rozhodli se opět pro udržení stoprocentní kontroly.Zdroj: The Atlantic