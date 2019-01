Souhrn 11.1. - akciové trhy se poněkud zalekly neslábnoucí US inflace, ropa zastavila růst, euro silně oslabilo, BCPP lehce v minusu kvůli bankám

Výhled pro výsledky firem z báze S&P 500 za 4Q18 - zisky porostou o 12,4%. Odhad 2019 jen +7,9%

12.h - Evropa neudržela ranní pozitivní ladění, obchodní válka se trošku vrací a k tomu makra, Fed, Brexit a výsledky 4Q, euro silnější,

ropa dále roste, BCPP v minusech

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 2. týden roku při stále pouze podprůměrné likviditě lehkým poklesem.Evropské akciové trhy zakončily zajímavý týden lehkým poklesem. Investoři přestali jásat nad zahájením jednání o řešení americko-čínských problémů a začali se poohlížet po dalších motivech pro další vývoj trhů. Nutno ovšem dodat, že zadržení člena regionálního vedení čínské Huawei v Polsku na tuto notu zahrálo poměrně výrazně.Klíčovou úlohu dnes sehrála inflační makra z USA ukazující přes stále rostoucí jádrovou složku, že situace Fedu nebude v blízké době vůbec jednoduchá. Ceny mimo volatilní sektory energií a potravin v závěru roku spíše dále rostly, což drží centrální banku v pozoru. Přitom zástupci Fedu v průběhu týdne uváděli, že pokud by inflace nerostla nebo její tempo klesalo, tak by mohla držet sazby na uzdě. Pokud ale jádrová inflace dále poroste bude Fed s největší pravděpodobností sazby dále zvyšovat, tak jak měl již dříve naplánováno a avizováno. Toho se trhy budou opětovně obávat.Mimo americkou inflaci byla pozornost věnována také situaci kolem Brexitu a také blížící se výsledkové sezóně pro 4Q loňského roku. Brexitu se objevují náznaky možného posunu celého kroku, což by mělo celkově snižovat riziko jeho "tvrdé" podoby bez patřičné dohody s EU.Výsledková očekávání shrnuje zprávaUS trhy na silnější inflační data reagovaly zastavením novoročního růstu a lehkou korekcí. Euro první polovinu dne lehce posilovalo vůči dolaru , ale po US inflaci zvyšující opětovně šance na další růst USD sazeb výrazně oslabilo ve prospěch zelených bankovek. Libra díky náznakům odkladu Brexitu na pozdější dobu silně posílila vůči euru euru těsně pod úrovní 25,6. Ropa v první polovině dne dále rostla, ale silnější inflace v USA utnula i její dráhu a poslal ji do první korekce za několik posledních dnů. BCPP se po většinu dne držela v lehkém poklesu. Proti sobě se postavil lehký zájem o akcie O2 a prodejní tlak a bankách v čele se silnější korekcí u Erste