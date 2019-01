Inflace v USA ničím nepřekvapila - ceny koncem roku zpomalily

Data o spotřebitelských cenách v zámoří dopadla podle očekávání. V prosinci došlo k mírnému, 0,1procentnímu poklesu cen po předchozí stagnaci. Meziroční inflace zvolnila tempo na 1,9 pct z předchozích 2,2. Vzhledem k tomu, že za zpomalením stály zejména nižší ceny energií , se jádrová inflace udržela na 2,2 pct. Data kopírují tržní konsensus a neměla by se projevit na trzích. Nejde o impuls, který by nějak měnil postoj Fedu - ten v posledních dnech vysílá stále více signálů, že vstupuje do fáze vyčkávání a sledování vývoje.