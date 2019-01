Mankiw: Hlavní ekonomická témata letošního roku - Fed, tahanice s Čínou, klimatické změny a Trump

Známý ekonom N. Gregory Mankiw se na stránkách The New York Times zamyslel nad tím, co by mohl přinést letošní rok. Předně upozorňuje na to, že žádný z ekonomů není schopen predikovat budoucnost, ale na druhou stranu lze najít několik klíčových oblastí, které bychom měli mít na zřeteli.



První z nich je další vývoj monetární politiky ve Spojených státech. Fed doposud zvedal sazby s cílem vrátit je na jejich běžné úrovně poté, co se řadu let držely u nuly. Kdy tento proces skončí? Podle ekonoma přicházejí smíšené signály. Na jedné straně stojí zejména napjatý trh práce, který naznačuje, že by již brzy mohlo dojít ke zvýšení inflace. Na straně druhé se ale nachází například výnosová křivka, která je již nyní značně plochá. Pokud by Fed dál zvedal sazby, mohlo by dojít k její inverzi, kdy by se sazby krátkodobé dostaly nad dlouhodobé. A takový stav byl v minulosti jasným signálem recese.





Druhým klíčovým tématem jsou obchodní tahanice. Mankiw tvrdí, že Trumpův přístup znepokojuje většinu ekonomů včetně jeho bývalých poradců Stephena Moora a Arthura Laffera, kteří pro současného prezidenta mají jinak jen slova obdivu. Nejlepším scénářem by bylo, pokud by se Trumpovi podařilo dosáhnout ústupků od zemí, které mezinárodní obchod nejvíce narušují. Šlo by například o scénář, kdy by se Čína zalekla dalších tvrdých tarifů a začala respektovat americké duševní vlastnictví. Pravděpodobnější je ale podle Mankiwa to, že přijdou jen mírné ústupky, které ovšem Trump prohlásí za své další velkolepé vítězství. Tedy jako tomu bylo v případě NAFTA , kde v podstatě došlo jen ke změně názvů obchodních dohod. Nejhorší scénář by pak přinesl eskalaci obchodních sporů a úpadek mezinárodního obchodu.Vážnými problémy, kterými bychom se podle Mankiwa měli zabývat, jsou pak i klimatické změny a „hrozící fiskální nerovnováha“, kterou vyvolává přechod generace babyboom do důchodového věku. V prvním i druhém případě by řešením bylo zdanění uhlíkových emisí, které by podpořilo přechod k čistším energiím a zároveň by generovalo fiskální příjmy. K takovému kroku by ale bylo těžké přesvědčit veřejnost, což mimo jiné ukazují současné nepokoje ve Francii. Pro politiky je naopak nejjednodušší nechat řešení problémů na ty, kteří přijdou po nich.Věci podle Mankiwa komplikuje v USA fakt, že současný prezident má sice některé velmi dobré ekonomické poradce (jmenuje Kevina Hassetta a Larryho Kudlowa), není ovšem jasné, nakolik si od nich nechá skutečně poradit. Za problémem Mankiw považuje naopak to, že Trump naslouchá Peteru Navarrovi, který má stejné názory na mezinárodní obchod jako on sám.