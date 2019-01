Házet v krizi nové peníze z vrtulníku? Taky ne!

Milton Friedman byl primárně akademikem. Rozhazování peněz z vrtulníku jistě mínil spíš jako jednoduchou a zábavnou ilustraci jeho základní teze, že inflace je vždy a všude měnový jev. Pokud se tedy centrální bance nedaří dosáhnout potřebné míry inflace žádným standardním, jemným nástrojem, podle Friedmanova přesvědčení by to jistě šlo tiskem nových peněz a jejich distribucí mezi obyvatelstvo – například z otevřených dveří vrtulníku.

Jakmile však sestoupíme z akademické, a tedy velmi obecné a symbolické roviny, do praxe provádění měnové politiky, vyvstane celá řada otevřených otázek. Nejde ani tak o technickou stránku věci, tedy zda distribuci provést převodem na účet nebo složenkou (jistě ale ne doslovným shazováním ze vzduchu). Těžší jsou politické aspekty: Darovat všem stejně? I nemluvňatům? Dát stejně bohatým i chudým, přestože pro bohaté půjde o relativně menší přilepšení do rozpočtu?

Další problém je účinnost. Smyslem akce je přimět domácnosti, aby více utrácely, a tím vyvolat větší tlak na růst cen v obchodech. Je ale otázka, jak velkou část z darované sumy by domácnosti skutečně v brzké budoucnosti utratily. Pokud půjde o období recese, kdy u domácností převažují obavy ze ztráty zaměstnaní a podobných nepříznivých šoků, nelze vyloučit, že nové peníze skončí na účtech v bankách a dopad na inflaci bude nulový.